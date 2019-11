Košarka – 1. SKL: Krka je bila tokrat boljša od Rogaške

KK Rogaška : KK Krka 58 : 67 V devetem krogu prve državne košarkarske lige so morali Slatinčani v svoji dvorani pred zelo veliko gledalci priznati premoč tekmecem iz Novega Mesta. Prvi del tekmovanja v ligi, Rogaška tako končuje s petimi zmagami in tremi porazi.

Novomeščani so v Rogaško Slatino prišli po zamenjavi trenerja ter z vse bolj uigranim novim igralcem pod košem in se predstavili kot zelo kvalitetno moštvo. Na začetku tekme so zelo dobro izkoriščali slabšo igro Slatinčanov v obrambi, mete za tri so zadevali tudi igralci, ki sicer igrajo bližje košu. To je pomenilo, da je Krka prvo četrtino dobila z visokih 23:12. Razmerje moči se tudi v drugi četrtini ni bistveno spremenilo, za znosen zaostanek ob polčasu je poskrbel Tadej Ferme s trojko dve sekundi pred koncem.

Tekma je bila odločena v tretji četrtini, ko je Krka pobegnila na prednost 21 točk, kar so seveda znali zadržati. Kot pohvalno za Slatinčane velja omeniti zaključek tekme, ki so ga odigrali zelo agresivno v obrambi in uspeli prednost gostov znižati na znosnih devet točk.

Kljub temu, da je bila tekma odigrana v ponedeljek, so gledalci zelo lepo napolnili tribune slatinske športne dvorane in tudi spodbujali domače igralce. Žal varovancem trenerja Damjana Novakovića tokrat v napadu enostavno ni steklo, vse preveč je bilo posamičnih akcij in zgrešenih metov. A je potrebno dodati, da so Slatinčani tekmo proti Krki pravzaprav izgubili v obrambi, saj so nasprotnikom dovolili vse preveč odprtih metov, kar so Novomeščani izkoristili. Damjan Novakovič: “Zaslužena zmaga Krke, ki je igrala energično, maksimalno motivirano in bila nagrajena z odličnim odstotkom meta za tri, sploh v prvem polčasu. Na drugi strani mi nismo blesteli v ničemer. Kljub temu, je ta mesec za nas uspešen. Čaka nas še ena težka tekma, zato se moramo hitro regenerirati.” Kapetan Rogaške Tadej Ferme: “Krka je zelo dobra ekipa, zelo čvrst nasprotnik, nam se pozna, da smo malo tanki v igri pod obročem, kar so Novomeščani dobro izkoristili, saj imajo veliko zelo dobrih visokih igralcev. Škoda, da smo se danes malce prepozno zbudili, a smo se borili do konca. Zdaj gremo v Split na zelo pomembno tekmo ABA lige (v četrtek), tam gremo na novo zmago.”

V slatinski vrsti je 14 točk dosegel Đorđe Lelić, ki pa je imel že v drugi četrtini štiri osebne napake, 12 točk je dodal še Tadej Ferme. Pri Krki je izstopal Marko Jošilo, ki je ob 15 točkah pobral še 13 odbitih žog. V 10. krogu 1 SKL je Rogaška prosta, Krka pa naslednji teden prihaja v Podčetrtek. (Jože Strniša)