KOŠARKA – 1. SKL: Boljši odpor Podčetrtka ni bil dovolj za zmago

Gorenjska gradbena družba Šenčur : Terme Olimia Podčetrtek 80 : 73 Košarkarji Term Olimia Podčetrtek so se v petem krogu 1. SKL odpravili na še eno gostovanje, tokrat na Gorenjsko k ekipi Gorenjska gradbena družba Šenčur. Kljub nekoliko boljši predstavi od do sedaj videnih, termalcem ni uspelo priti do zmage. Svojo srečo bodo končno lahko poizkusili pred domačimi navijači, ko jih v soboto čaka lokalni derbi proti ekipi Šentjurja.

Podčetrtčani so se v soboto odpravili na četrto zaporedno gostovanje, tokrat v Šenčur. Po tekmi s Heliosom so v Košarkarskem klubu Podčetrtek prekinili sodelovanje z Janom Rizmanom, nato pa so sporazumno prekinitev pogodbe sklenili še z Dejanom Milašinovićem, ki je dres Podčetrtka prvič oblekel v pretekli sezoni, odslej pa bo svoje nadaljnje košarkarske korake delal v ljubljanski Iliriji. Po poškodbi s prve tekme pa se je na parket končno vrnil Charles Gilbert Thomas. Kljub zmanjšani razpoložljivosti igralcev so termalci v tekmo vstopili odločno in prvo četrtino celo dobili s točko prednosti (16 : 17). S konkurenčno igro so nadaljevali tudi preostalih sedem minut druge četrtine, ko so prednost držali, med drugim vodili celo za osem. Če so dve minuti do konca četrtine termalci še vedno vodili za točko, pa se je nato po nekaj napakah zgodil preobrat, s čimer so dopustili, da so Gorenjci ob polčasu z delnim izidom 8 : 0 prišli do prednosti šestih točk (40 : 34).

Po glavnem odmoru, kljub takojšnjemu vstopu varovancev Davorja Brečka v igro s trojko Žana Kosiča in s tem ponovnem zmanjšanju razlike na tri točke ter kljub nekaj približkom v nadaljevanju, niso več ujeli pravega ritma in so tako ob koncu četrtine že zaostajali za 13 točk. Ponovno je sledil zelo slab začetek zadnje četrtine, ki je domačine povzdignil na plus 19 točk. Štajerci se še vedno niso predali, na koncu pa so po zaslugi dobro razpoloženega mladega igralca Domna Gorenca, ki je v zadnjih petih minutah s 100 % metom dosegel 10 točk, prišli do vzdržnega poraza sedmih točk.

Včeraj so se termalci pomerili v pokalnem tekmovanju proti ekipi Celja, kjer so slavili z rezultatom 76:61, v soboto pa jih čaka prva domača tekma, ko bodo ob 19. uri v dvorani v Podčetrtku gostili lokalni derbi in ekipo Šentjurja.

Kaj je po tekmi dejal trener košarkarjev Davor Brečko pa si preberite v jutrišnji tiskani izdaji Rogaških novic. (Karmen Cvirn)