Koša na obnovljenem igrišču v konjiškem športnem parku sta prenizka

Na obnovljenem spodnjem košarkarskem igrišču v konjiškem športnem parku sta koša nameščena prenizko. Na to so opozorili nekateri uporabniki igrišča, ki so izmerili, da do predpisane višine – 305 centimetrov, manjka približno 10 centimetrov. Kot pravijo je to za igranje resne košarke zelo nerodno.

Na Občini Slovenske Konjice odgovarjajo, da so ob prenovi igrišča morali upoštevati več dejavnikov, od naravovarstvenih do finančnih. S prenovo so želeli narediti nekaj dobrega in še izboljšati podobo celotnega parka. Neuradno so tudi že sami seznanjeni z nezadovoljstvom posameznikov, uradno pa se na njih ni obrnil še nihče, zato bodo veseli neposrednih in konstruktivnih predlogov uporabnikov igrišča.

Konjiška Občina je v celovito prenovo parka, v katero sodi tudi spodnje košarkarsko igrišče, sicer v zadnjem obdobju vložila že več kot četrt milijona evrov.