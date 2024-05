400 g koruzne moke

½ l mleka

300 g ocvirkov

50 g kvasa

3 žlice domače masti

1 klobasa

½ žlice sladkorja

sol po okusu

V posodo damo moko in jo prelijemo z vrelim mlekom (pol kozarca mleka damo na stran in ohladimo). Dodamo ocvirke, klobaso in mast ter premešamo. V mlačnem mleku stopimo kvas, primešamo sladkor in nato dodamo v koruzno zmes. Posolimo po okusu. Premešamo in pustimo, da vzhaja približno pol ure. Testo preložimo v pekač in pečemo 45 minut v že ogreti pečici na 220°C.