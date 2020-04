Koronavirus: Vitanjčani so se navadili na drugačno življenje

V občini Vitanje se počasi privajajo na življenje v izrednih razmerah, ki jih narekuje epidemija.

V zadnjih dveh tednih so od celjskega regijskega štaba Civilne zaščite prejeli še dva paketa zaščitne opreme, doslej skupaj že štiri. Po besedah poveljnika vitanjske Civilne zaščite Andraža Pogorevca, so jo v skladu z navodili države razdelili trgovinam z živili, zdravstveni postaji in patronažni službi ter javnim podjetjem v občinski lasti.

Stanovalci v večstanovanjskih objektih dvakrat na dan razkužujejo kljuke, ograje in stikala. Razkužilo dobijo v vitanjskem komunalnem podjetju. Zadruga v Vitanju je ponovno odprta, vanjo lahko gre naenkrat 6 občanov. Že pred dnevi so vsa gospodinjstva kljub manjšim težavam s poštno dostavo prejela zaščitne maske. Dvanajst družin, ki jih pesti socialna stiska, pa je s strani Rdečega križa prejelo prehrambene pakete. Poveljnik Pogorevc zagotavlja, da večjih težav ni, saj občani dosledno upoštevajo preventivne ukrepe. Spomnimo, da so že pred mesecem v Vitanju prejeli novico o enem potrjenem primeru okužbe, novih primerov ni.