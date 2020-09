Koronavirus v slatinskem domu starejših: okuženih 13 stanovalcev in 3 zaposleni, večinoma so brez simptomov 

Prve okužbe s koronavirusom so pred dnevi odkrili tudi v Pegazovem domu v Rogaški Slatini.

Potem ko so okužbo v tem domu starejših potrdili pri enem od stanovalcev in zaposleni, so preventivno testirali vse stanovalce in 24 zaposlenih. Po zadnjih podatkih je okuženih 13 stanovalcev in trije zaposleni, poroča Radio Rogla.

Stanovalci v bolnišnicah

Direktorica Kristina Kampuš je za Radio Rogla povedala, da so vseh 13 stanovalcev namestili v bolnišnice, 10 v Novo mesto, dva v Šempeter in enega v Ljubljano. Okuženi stanovalci so večinoma brez simptomov, nekateri pa imajo blažje, dodaja direktorica.

Vsi svojci okuženih stanovalcev so bili obveščeni, če svojcev niso klicali, njihovi sorodniki v domu niso okuženi.

Večina stanovalcev brez okužb, nekateri z blažjimi

Tako v domu v tem časuvzpostavljajo t.i. rdečo cono, saj bodo okužene stanovalce iz bolnišnici čez nekaj dni pripeljali nazaj v dom.

“Rdeča cona je povsem ločena skupina, ki bo imela posebne vhode in izhode in ne bo imela nobenih stikov z ostalimi stanovalci v domu. Po že znanem protokolu NIJZ pa bodo vsi stanovalci ponovno testirani čez 7 dni, tisti, ki so bili v ožjem stiku z okuženimi, pa še v tem tednu,” je napovedala direktorica.

Prepričana je, da bi ti stanovalci morali ostati v bolnišnici ali na drugi lokaciji. “To bi bilo edino in najbolj pravilno, a ker do zdaj še tega dogovora na državni ravni ni, dobimo te stanovalce čez nekaj dni nazaj v dom.”

Dovolj opreme, premalo osebja

Direktorica pravi, da so za prvo fazo nabavili dovoj zaščitne opreme, jo še nabavljajo, kar predstavlja ogromne stroške, a v tej situaciji ne razmišljajo o denarju, pravi Kampuševa. Večji problem je domsko osebje. Čeprav med njimi ni veliko okužb, pa so preventivno odstranjeni z delovnih mest zaradi stikov z okuženimi. “Čez en teden bodo ponovno testirani in če bo test negativen, se bodo vrnili na delo.”

Dom je sicer že ves teden zaprt za obiskovalce, začasno velja tudi prepoved izhodov za stanovalce.

