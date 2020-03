Koronavirus v Konjicah: Okužbo s koronavirusom potrdili pri dveh zaposlenih v Baumüller Dravinji

Okužbo s koronavirusom so potrdili pri dveh zaposlenih v konjiškem podjetju Baumüller Dravinja, so v podjetju danes potrdili za Radio Rogla.

Vodstvo podjetja je za Radio Rogla potrdilo, da so pred dnevi okužbo odkrili pri enem od njihovih delavcev, včeraj so izvedeli, da je okužen še drugi. Oba prihajata iz občine Kidričevo.

Zaposlena sta bila v tesnem stiku, saj se na delo vozita skupaj, je za Radio Rogla in lokalni časopis NOVICE povedal prokurist v podjetju Jožef Klajnšek. Prvi oboleli je že zdrav in bi, če ne bi bil pozitiven na koronavirus, bil že napoten na delo.

V podjetju delajo razmeram primerno

V podjetju, kjer je okoli 300 zaposlenih, so sicer uvedli več ukrepov že pred pojavom okužb, kasneje so jih zaostrili. Danes bodo celotno podjetje razkužili, napoveduje prokurist Klajnšek.

Od včeraj je na delu okoli 20 odstotkov ljudi manj. Nekaj zaposlenih je zaradi stikov z okuženima doma v samoizolaciji, nekaj jih doma ostaja zaradi varstva otrok, nekaj pa jih na delo zaradi odkritih okužb tudi ne upa.

Delavci imajo navodilo, da ob znakih okužbe ostanejo doma. Posebej jih ne preverjajo, denimo ne merijo jim temperature.

Delo v proizvodnji poteka v več izmenah, da so zaposleni med sabo čim bolj ločeni. Kjer je nujen stik, so delavce pozvali, da nosijo maske in rokavice, pravi Klajnšek in poudarja, da je narava dela pri njih takšna, da ne zahteva tesnih stikov.

Del zaposlenih lahko dela od doma, drugi pisarniški delavci so razporejeni po pomožnih prostorih. S tem je zagotovljeno, da v prostoru ni več ljudi, oziroma, da je medsebojna razdalja vsaj dva metra.

Na testu tudi prokurist

Začelo se je tako: v četrtek zvečer je prokurist izvedel, da je bil pred dnevi v stiku z okuženo osebo. Zato je v petek ostal v samoizolaciji in o tem obvestil sodelavce. V soboto zvečer so izvedeli, da je eden od zaposlenih pozitiven na koronavirus.

“Dodatano smo izolirali vse delavce, ki so bili z njim v tesnem stiku, trije so tako ostali doma. Okuženi delavec je bil v bolniškem staležu že od torka, tako da zaposleni od ponedeljka z njim niso bili več v stiku,” nam je povedal prokurist Jožef Klajnšek, ki pa virusa, potrjeno, nima.

Kako so v podjetju ukrepali?

Iz podjetja so za sporočili, da so vse splošne informacije in sprejeti ukrepi zaposlenim na voljo na interni INFO dostopni točki. Sprejeli in objavili so vrsto ukrepov za omejitev širitve okužbe. Delavci, ki zbolijo, morajo ostati doma.

Navajajo, da so v podjetju prepovedani vsi obiski brez predhodne najave in odobritve vodstva, omejena je dostava, odpovedane in prepovedane vse službene poti, zadrževanje v večjih skupinah, malicajo v manjših skupinah, za malico pa zdaj delavci poskrbijo sami. Omejeno je druženje zaposlenih in gibanje po podjetju. Izogibajo se tesnim stikom, priskrbeli so razkužila, razkužujejo tudi čistilke, delavce ozaveščajo o preventivi (higiena kašlja, umivanje rok, zračenje).

“Kaj več ne moremo storiti. Upamo, da bodo sprejeti ukrepi dovolj za zajezitev širitve virusa. Smo gospodarska družba. Skrbimo zase, za svoje družine, Tako kot podjetje rabi nas, mi rabimo podjetje. Ko bo virus mimo, bomo potrebovali tudi delovna mesta in delo. Zato se naprezamo in skušamo zagotoviti, da delo v skrajni sili poteka naprej, da lahko poslujemo,” je za naše medije povedal Klajnšek.

(Nina Krobat)