Koronavirus v Konjicah: Baumüller Dravinjo razkužujejo, proizvodnja spet jutri

V konjiškem podjetju Baumüller Dravinja danes razkužujejo prostore. Z delom znova nadaljujejo jutri.

Kot smo poročali včeraj, so okužbo s koronavirusom potrdili pri dveh zaposlenih v konjiškem podjetju Baumüller Dravinja.

Zaradi obolelih s koronavirusom so v konjiškem podjetju Baumuller Dravinja danes ustavili delo. Naročili so razkuževanje prostorov, z delom po ustaljenih urnikih nadaljujejo jutri. Prokurist v podjetju Jožef Klajnšek pravi, da so uvedli več preventivnih ukrepov, s katerimi bi radi zajezili širjenje virusa med zaposlenimi.

O zaprtju ne razmišljajo

O zaprtju podjetja z okoli 300 zaposlenimi pa ne razmišljajo.

“Povsem se strinjam z včerajšnjo izjavo gospodarskega ministra Zdravka Počivalška: gospodarstvo mora delati. Mi podjetje potrebujemo in potrebujemo zaposlitve, potrebujemo plače in denar. Če gospodarstvo počepne, tudi država ne bo imela denarja. Tam, kjer ni delo nevarno za širljenje okužb, kjer se da upoštevati preventivne ukrepe, je po moje treba delati,” je za Radio Rogla še dejal Klajnšek.

(Nina Krobat)