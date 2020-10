Koronavirus: Nove okužbe v številnih občinah, v Slovenskih Konjicah po dolgem času ni novih okužb

Včeraj so v Sloveniji potrdili rekordnih 238 okužb z novim koronavirusom. Skupno so testirali 3281 ljudi.

Nove okužbe so zaznali tudi na širšem Štajerskem. V Mariboru je 12 novih okuženih, aktivni so 103 ljudje. V Celju so zabeležili 7 novih primerov, aktivnih je 52, v Slovenski Bistrici 6 novih, kjer že imajo 35 aktivnih. 4 nove primere so zabeležili v Šentjurju, kjer je aktivno okuženih 26 ljudi. Nova dva primera so zabeležili tudi v Zrečah, kjer imajo 24 aktivnih. Po en nov primer pa so včeraj zabeležili še v Rogaški Slatini, Vitanju, Šmarju pri Jelšah, Oplotnici in Poljčanah.

V Slovenskih Konjicah, kjer je 30 aktivnih oseb, po dolgem času včeraj niso zabeležili novih okužb.