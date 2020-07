KORONAVIRUS: Nove okužbe v Slovenski Bistrici, Celju, Šentjurju, …

Epidemiološka slika v Sloveniji se poslabšuje, včeraj so potrdili 30 novih primerov okužbe. Štirje oboleli so bili odpuščeni iz bolnišnice, kjer se tako trenutno zdravi še šest oseb.

Znova beležimo tudi več okužb med zdravstvenimi delavci. V Zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor je skupno okuženih že 11 zaposlenih, osem zdravnikov ter trije reševalci.

Na Štajerskem so okužbe še v Oplotnici (eden), v Slovenski Bistrici (skupaj trije, od včeraj na novo eden), po eno okužbo pa so včeraj odkrili še v Celju in Šentjurju.

Sicer pa lahko vse podrobnosti v grafični obliki spremljate TUKAJ.