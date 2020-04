Koronavirus na Štajerskem: Največ umrlih in potrjeno okuženih v Šmarju pri Jelšah

Največ umrlih zaradi covida-19 v Sloveniji beležimo v Šmarju pri Jelšah. Tam je tudi največ oseb s potrjeno okužbo na Štajerskem. Zreče so ena redkih občin, kjer okužb doslej niso potrdili.

Sicer pa uradna statistika pravi, da je bilo v Šmarju pri Jelšah do torka skupaj 155 potrjeno okuženih oseb, v Rogaški Slatini 38, v Celju 19, v Slovenski Bistrici 13, v Šentjurju 9, v Oplotnici 6, v Rogatcu 4, v Bistrici ob Sotli 3, v Podčetrtku 2, v Slovenskih Konjicah 2, po ena okužena oseba pa je doma na območju občin Štore, Dobje, Vojnik, Vitanje, Dobrna in Kozje.

Po uradnih podatkih ni potrjeno okuženih v Občini Zreče.

Največ smrti v šmarskem Domu upokojencev

Do torka je zaradi COVID-19 umrlo 24 oseb, stanujočih v občini Šmarje pri Jelšah, in sicer zaradi izbruha bolezni v tamkajšnjem Domu upokojencev. Ena umrla oseba je iz celjske občine.

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da je večina umrlih zaradi bolezni covid-19 starejših. Več kot 80 odstotkov umrlih je starejših od 75 let, skoraj 60 odstotkov pa starejših od 85 let. Zaradi bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus, je v Sloveniji do vključno ponedeljka umrlo 56 oseb.

Med umrlimi je 27 žensk in 26 moških. Umrli so starejši od 45 let, s starostjo pa število smrtnih žrtev narašča. V starostni kategoriji od 75 do 84 let je umrlo 13 oseb, med starejšimi od 85 let pa je 31 smrtnih žrtev.