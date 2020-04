Koronavirus močno spremenil tudi svet športnih stav

Ob številnih preložitvah in odpovedih športnih tekmovanj se je močno spremenil tudi svet športnih stav. Na Športni loteriji so nam povedali, da upad prometa presega 50 odstotkov. Pred epidemijo je njihova tedenska ponudba presegala deset tisoč dogodkov, danes je številka manjša od tisoč.

Ljubitelji stav trenutno najpogosteje stavijo na namizni tenis, tekme ruskega hokeja in beloruskega nogometa, pikada in na simulirane nogometne tekme. Sicer pa po vsem svetu nogomet igrajo le v štirih ligah, in sicer v Belorusiji, Turkmenistanu, Nikaragvi in Tajvanu. V Tadžikistanu so zadnje tekme odigrali danes. Več v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)