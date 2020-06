Korona Letka – na polno!

Dočakali smo jo! Letos malo drugačna, a vseeno žurerska! Začeli smo na polno. Tako kot smo včasih Letko zaključili, tako smo jo danes začeli – s Šank Rockom! Spremljamo dogajanje!

Mini koncerte lahko spremljate v živo preko valov Radia Rogla (89,4 in 101,8 MHz), delčke dogajanja v prostorih Radia Rogla pa v živo prenašamo tudi preko Facebook profila radia. Letko lahko spremljate tudi v vaših priljubljenih gostinskih lokalih, kjer poslušajo Radio Rogla. Udobno se namestite, obdajte se s prijatelji in uživajte v glasbi in dogajanju 23-Letke!‼

19:30 To je ta dober občutek

To je ta dober občutek! Jupi …. Tudi letošnja letka je uspela, kljub koronavirusu …

18:20 Kada cura časti

Kdo je z nami? Seveda, Ines Erbus!!! Prvi nastop po koronavirusu. Poslušajte v živo na Radiu Rogla …

17.25 Moja!

Trenutno so z nami Kvatropirci. Štirje fantje, ki radi spijejo kakšno pivo, zato tudi takšno ime Kvatro-pirci … (tako so zapisali na uradni spletni strani).

16:45 ALYA!

Ni ‘letke’ brez Alye. Tudi letos je stopila na oder Radia Rogla.

15:50 – POGLEJ, POGLEJ!

Rene, Žiga, Gašper in Matic so Sloveniji osvojili z uspešnico ‘Povej,povej’. Polkaholiki pa so bili danes tudi gostje zelo posebne ‘letke’ Radia Rogla’. Bili smo jih veseli, tako kot tudi naši poslušalci. Prihaja Alya!

14:45 – NIJE NIJE FEŠTA BILA

Zdaj je z nami Luka Basi … Koronaletka gre naprej. Za njim naslednji mladeniči … kmalu Polkaholiki!

13:20 – KAR ŽIVLJENJE DAJE, TO UZEM’!

Naš hišni ansambel – Modrijani. Z nami so že od prve Letke naprej, torej že 19-tič (začeli smo s 5-Letko).

Včeraj so praznovali Petrovih 40 let in postavili mlaj, danes pa so že nastopili, v živo na Radiu Rogla. Kot je povedal Blaž, najraje igrajo v živo, pred publiko, Peter pa je pohvalil tokratno občinstvo, ki je rajalo z njimi v studiu – ekipo Radia Rogla. Modrijani so zažgali s svojo dobro voljo in poskočnimi ritmi.

In kaj sso počeli v korona času? Bili so pridni. Čez nekaj dni že predstavljajo svojo novo skladbo in videospot, česar se resnično veselijo – povedali so nam, da je zelo spot zelo ganljiv.

12:20 – VROČE, VROČE!

Brata Rok in Anej, ki sestavljata zasedbo BQL, sta na Korona Letko prispela s Prevalj. Pravita, da je tam zdaj bolj mirno, če odštejeta gradnjo nekega bloka. “Na Štajerskem pa je vedno luštno – takoj ko sva prispela so nama že tiščali v roke pijačo in hrano – lepo so naju sprejeli tu na Radiu Rogla”.

Nastop na Korona Letki je zanju prvi nastop po karanteni. “Ne moreš verjeti, da nas zdaj osrečujejo stvari, ki smo jih bili prej navajeni. Danes zato zelo rada nastopiva tukaj, čeprav je vse skupaj bolj virtualno. Upava, da bova s tem v dobro voljo spravila kakšnega poslušalca doma ali v avtomobilu.”

Sicer pa sta fanta delovna, pripravljata gradivo za novo ploščo.

11:20 – Z ROŽ’CE NA ROŽ’CO!

Pa smo dočakali še harmoniko! Še pred poldnevom jo je raztegnil Saša Avsenik, vodja istoimenskega ansambla. Saša je povedal, da so se med karanteno kar malo polenili, ko ni bilo toliko dela, ki so ga kot glasbeniki sicer vajeni. “Zdaj se spet malo odpira svet in tega se zelo veselimo. Zdaj smo počivali, pa tudi športali in delali na sebi, danes pa z veseljem spet zaigramo za poslušalce Radia Rogla.”

In so ‘zagnali’ svoje instrumente, ki niso zveneli nič kaj zarjavelo! Slabe pol ure smo se zibali ob valčkih in polkah z Ansamblom Saše Avsenika!

10:20 – KOT PET DO POLNOČI

Tanja Žagar je na Letki Radia Rogla vsako leto. Ker so njeni nastopi energični, njene pesmi gredo v uho in ljudem je enostavno – všeč. Sproščena, iskriva in polna energije.

Njena pokojna mama ji je rekla, da mora peti naprej – glasba je tvoje poslanstvo. In tako Tanja poje naprej. Čas karantene je izkoristila za ustvarjanje novih pesmi. Izdala je pesem Moj roman, konec leta pa namerava izdati novo ploščo. “Svoj roman pišite naprej z vsemi ljudmi, ki jih imate najraje na svetu!” je povedala Tanja Žagar. “Danes bi imela svoj rojstni dan tudi moja mama. Veselimo se, življenje mora iti naprej! Čestitam vsem na Radiu Rogla, da ste tudi letos izvedli Letko, kljub temu, da časi temu niso naklonjeni.”



9:20 – LAGANO

Ob tej uri se nam je pridružil eden najpopularnejših in po mnenju nežnejšega spola tudi najlepši slovenski raper – Challe Salle.

V pogovoru z Iztokom in Petrom z Radia Rogla je povedal, je korona čas izkoristil za ustvarjanje – ustvaril je novo spletno stran, pripravil je nov promocijski material … Pred dnevi je že imel dva manjša koncerta, še dva ima kmalu na sporedu.

Challe Salle pravi, da mu je najbolj hudo za mlade, ki so bili v tem korona času prikrajšani za druženje s sošolci in prijatelji, in za vse dogajanje ob koncu šole za devetošolce in podobno. “Bodo pa morda zdaj bolj znali ceniti šolo, učitelje in sošolce,” je prepiričan Challe Salle.

Svoj koncert na Korona Letki je začel ‘lagano’, on in njegov spremljevalni band pa so nadaljevali z njegovimi največjimi hiti.

8:20 – ZAČETEK

Štiričlanska zasedba prekaljenih rockerjev je še včeraj bila skupaj na pikniku v Velenju, tako da pravijo, da jim danes zgodaj zjutraj ni bil problem kar nadaljevati včerajšnjega vzdušja. Šankrokovci, ki bodo čez dve leti praznovali 40 let obstoja, upajo, da bo nevarnost virusa kmalu minila in da se kmalu spet vidijo z oboževalci na normalnih koncertih.

Po Šank Rocku pride v naš studio Challe Salle in nato vsako uro do poznega večera drug izvajalec oziroma glasbena skupina.