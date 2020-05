Korona junak, župan Šmarja Matija Čakš: »Skupaj smo dokazali, da nam ni vseeno za soljudi«

Matija Čakš. Župan občine Šmarje pri Jelšah in junak koronavirusa, ki je ob prvi potrjeni okužbi v Šmarju pri Jelšah odreagiral po svoji vesti in že štiri dni pred ostalimi dal zapreti osnovno šolo, s čimer so pripomogli k zmanjšanju nadaljnjega širjenja virusa. Kot je ob pogovoru izpostavil Čakš, se dan zaradi spopadanja z virusom sprva sploh ni končal, danes pa je ponosen na vse občane, prostovoljce, zdravstvene delavce, sodelavce, podjetnike, ki so v izrednih razmerah dokazali, da se znajo povezati in priskočiti na pomoč, prav tako pa so vseskozi predstavljali zgled s svojim ravnanjem in upoštevanjem priporočil, kar je prineslo do točke, da so virus obvladali.

Ko se je začelo govoriti o koronavirusu na Kitajskem, verjetno niti pomislili nismo, da se lahko kaj podobnega dogodi tudi nam. Vendar nas je doletelo in ravno Šmarje pri Jelšah je bilo tisto, ki je v prvi fazi veljalo za žarišče okužb. Kako se spominjate zadnjih dveh mesecev? Kako so potekali vaši delovni dnevi? “Štab CZ Občine Šmarje pri Jelšah, vodstvo šole, vrtca, doma upokojencev in ZD Šmarje pri Jelšah je bil sklican z moje strani že pred izbruhom virusa v kraju, to je približno 14 dni pred 11. marcem, kjer smo že dorekli okvirni načrt ukrepanja in si razdelili posamezne naloge ob morebitnem izbruhu v Šmarju. Zadnja dva meseca sta bila na začetku stresna in naporna, saj smo kmalu ugotovili, da smo prepuščeni sami sebi in da smo zato morali ukrepati tako, da bo najbolje za našo lokalno skupnost. Ko se spominjam za nazaj, bi rekel, da se dan ni končal, saj je ves dan, včasih tudi pozno v noč, potekalo dogovarjanje, usklajevanje in reševanje težav, s katerimi smo se vsakodnevno srečevali.”

Kako se spominjate začetka izrednih razmer in kako se je zadeva odvijala skozi čas? “Mislim, da smo na izredne razmere epidemije učinkovito in hitro reagirali in postavili ukrepe, za katere menimo, da so bili ustrezni, pravilni in pravočasni. Bili smo prvi, ki smo zastavili, kako se stvari na terenu dejansko rešuje in katere so tegobe, ki smo jih morali z lastno iznajdljivostjo sproti reševati. Vse to ne bi bilo mogoče, če ne bi bilo odličnega timskega dela s CZ in z direktorji naših javnih zavodov, ki so se trudili skupaj s svojimi zaposlenimi čimbolj učinkovito spopasti se z virusom.”

Virus se je razširil iz centralne osnovne šole, ki je četrta največja šola v Sloveniji. Kljub navodilom, da z zaprtjem šole počakate, ste se vi odločili, da naredite samostojen korak in z zaprtjem šole ne čakate, ampak je potrebno ukrepati takoj. Kaj vas je pripeljalo do takšne odločitve? “Ne, virus se ni po Šmarju razširil zgolj iz centralne šole – tam je bil prvič uradno zaznan. Verjetno se je okužba razširila iz različnih virov v našem kraju, iz tega sledi tudi moja trdna prepričanost, da je bila okužba istočasno prisotna tudi v drugih sosednjih krajih. Situacija se je v tistem času spreminjala iz ure v uro, nismo vedeli, kako se je virus že razširil in kako bo reagiral pri nas v Sloveniji. Najbolj varna rešitev v danem trenutku je bila zaprtje šole z namenom preprečitve nadaljnjega širjenja virusa, kar se je tudi kasneje s socialno distanco izkazalo za učinkovit ukrep.”

