Korenček: Da ga ne sejemo pregosto, seme pomešamo s peskom

Korenček potrebuje rahla tla, da naredi lepe korene. Če je veliko trdih grudic in kamenja, se koreni hitro ukrivijo. Korenček nam bo hvaležen, če ga bomo pognojili z lesnim pepelom, saj vsebuje veliko kalija, ki ga korenček nujno potrebuje za rast. Najbolje je, da lesni pepel kar pri setvi potresemo v jamice.

Na prosto sejemo korenje od marca pa vse do jeseni. Najbolje, da ga sejemo v vrste. Te naj bodo med seboj oddaljene od 15 do 20 centimetrov. Tako ga bomo lažje obdelovali, prekopavali in pleli, vmes pa lahko posejemo dobrega soseda, na primer čebulo. Tako bosta drug drugemu odganjala muho. Seme korenčka je precej drobno, zato ga velikokrat sejemo pregosto. Zato seme pomešamo z dvojno količino suhega peska in začnemo s setvijo v vrste.

Pogosta napaka je tudi pregloboka setev korenčka. Dobro je, da si z grabljicami zgolj označimo mesto setve, nato najprej potresemo lesni pepel, šele potem korenček. Korenčkovo seme kali zelo dolgo, skoraj cel mesec. Ko smo s setvijo zaključili, s pomočjo grabljic čisto nežno semena pokrijemo s prstjo ali še bolje, potlačimo. Korenček zelo dobro uspeva tudi, če ga sejemo na grebenčke. Ti naj bodo visoki do 15 centimetrov, tako bo imel korenček rahla tla in se bo lepo razvijal v globino grebena.

Da bo korenček lepo rasel, potrebuje ves čas vlažno zemljo, rahljanje in redno pletje. Plevel raste veliko hitreje od korenčka in hitro se zgodi, da ga zaduši. Mlad korenček je nežen, sladek in droben, zato ga je za dober pridelek potrebno redčiti. Sicer se koreni ne bodo odebelili.