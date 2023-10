Kopališče Celje drugo naj letno kopališče v Sloveniji

Na Gradu Ruše so pripravili 33. podelitev priznanj najboljšim kopališčem v Sloveniji po mnenju slovenskih kopalk in kopalcev. Letno kopališče Celje je dobilo odlično drugo nagrado v kategoriji letnih kopališč.

To tekmovanje že 33 let zapored omogoča kopalcem, da izberejo najboljša kopališča, ki se odlikujejo po izboljšani ponudbi in skrbi za obiskovalce. Akcija ‘Naj kopališče’ poteka pod organizacijo RTV Slovenija v sodelovanju s spletnim portalom ‘Dobro jutro, Slovenija’ ter več radijskimi postajami po vsej Sloveniji.

To tekmovanje je odlična priložnost za slovenska kopališča, da se pokažejo v najboljši luči ter za svoje delo in skrbnost do kopalcev prejmejo zaslužena priznanja.

Več zelenih površin

Od letošnjega poletja je obiskovalcem na Letnem kopališču Celje na voljo več zelenih površin, saj je upravljavec, družba ZPO Celje, z namestitvijo ograje pri gostinskem ponudniku polovico travnika namenil kopališču. S tem je obiskovalcem na voljo več prostora na zelenih površinah, kar je še posebno pomembno za družine z otroki v zelo vročih dneh. Obiskovalcem kopališča je poleti na voljo ponudba hrane in pijače, organizirane so tudi animacije za otroke.

Letno kopališče je bilo letos odprto od 23. junija do 3. septembra.