Konkretne obljube v Šmarju pri Jelšah

Po srečanju ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca s šmarskim županom Matijo Čakšem sta na srečanju prisotna predstavnika Direkcije RS za infrastrukturo obljubila izvedbo kar nekaj infrastrukturnih projektov v občini Šmarje pri Jelšah.

Vršilka dolžnosti direktorice direkcije Liljana Herga je dejala, da je pred začetkom del gradnja pločnika in sanacija cestišča na Pečici, kjer gre za obnovo 400 metrov ceste. Še letos jeseni naj bi končno pričeli z obnovo državne ceste iz naselja Šmarje pri Jelšah proti naselju Belo, kjer je cestišče zelo uničeno, kar občutijo vsi, ki se iz smeri Podplata vozijo proti Celju in nazaj. Obnoviti nameravajo dober kilometer ceste. Vodja sektorja za investicije v ceste na direkciji Tomaž Willenpart pa je povedal, da so se pogovarjali o kar nekaj križiščih, ki bodo realizirane v prihodnjih letih. Najprej krožišče v Mestinju, ki bo sedaj zaradi bližine železnice dokončno križišče in ne krožišče, o čemer je bilo govora v preteklih letih. Več časa bo potrebnega za križišče nasproti trgovine Kašča, kjer je odcep za osnovno šolo, ob prometnih konicah, ko starši vozijo otroke v in iz šole, nastajajo veliki zastoji. Manj težav bo verjetno, vsaj tako pravi predstavnik direkcije, z ureditvijo križišča nasproti nove občinske stavbe. Dodajmo, da je začetek obnove ceste proti Belem potrdil tudi sicer zelo redkobesedni minister Vrtovec. Z vsebino in zaključki pogovorov z ministrom in predstavniki direkcije je bil zelo zadovoljen šmarski župan, saj je nekaj projektov, ki so sedaj vendarle pred realizacijo, že dolgo na dnevnem redu. (J. S.)