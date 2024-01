Konjiško: Prijazen muc nujno išče dom

Mucek, star približno 8 let, brez pol repka, išče topel in miren dom. Prijazna najditeljica ga je našla pred trgovino, kjer je prosil ljudi za pomoč.

Po dolgem obdobju na mrzlem brez hrane in zavetja je zbolel, a ga je najditeljica odpeljala na konjiško veterino, kjer je prejel ustrezno oskrbo, vključno s tabletko proti notranjim zajedalcem in ampulo za bolhe.

Na žalost je muca pozitiven na FIV (mačji aids), vendar je pomembno poudariti, da muce s to boleznijo niso bolne, imajo le zmanjšano imunost. S primerno oskrbo, kakovostno hrano in ljubečim domom lahko tudi muca s FIV doživi visoko starost.

Prenos bolezni na zdravega mucka je redek pojav, zato je možnost za sožitje z drugim mucem visoka, če se bosta razumela in ne bo prihajalo do pretepov.

Mucek išče dom, kjer bo imel notranji prostor in miren okolje. Je nekonflikten, kastriran in brez želje po potepih, obvlada mačji WC.

Iskreno si želi toplega doma in ljudi, ki ga bodo imeli radi, božali in cartali. Je zelo primeren za družabnika starejšim ljudem. Zelo zna vračati dobro, ki mu ga ponudijo ljudje.

Čas začasne namestitve se mu izteka, najditeljica ga nikakor ne more obdržati, zato je nujno, da se takoj najde nekdo, ki bi mucku ponudil ljubeč dom. Če ste to vi, lahko pokličete Katarino na 040 224 449.