Konjiško, Zreško, Vitanjsko: Zaradi virusa se pari letos manj poročajo

Koronavirus je letos prekrižal načrte tudi marsikaterim mladoporočencem. Na območju občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje se je oziroma se bo v tem letu poročila približno polovica manj parov, kažejo podatki Upravne enote Slovenske Konjice.

Kot nam je sporočil načelnik Upravne enote Srečko Fijavž, se je letos do konca avgusta na območju omenjenih treh občin poročilo 40 parov, to je 22 parov manj kot v tem obdobju lani. Do konca leta je za zdaj na območju konjiške Upravne enote napovedanih še 12 porok. “Glede na letošnjo situacijo in izkušnje bo verjetno katera od teh še odpovedana, kakor je tudi verjetno, da bo do konca leta še katera dodatna,” ocenjuje Fijavž.

Večina mladoporočencev se pri nas sicer poroči v mesecih od maja do septembra, največ v juniju. Lani junija se je denimo tukaj poročilo 20 parov, letos le 8. Najmanj porok so letos zabeležili v aprilu, le eno. Letos julija so se denimo poročili 4 pari, lani julija pa 11 parov.

Bo 2021 leto porok?

12 mladoporočencev, ki bi se na tem območju morali poročiti letos, je poroko že prestavilo na naslednje leto, nekateri so poroko prestavili na kasnejši datum tega leta. “Zagotovo pa bo v letu 2021 več porok kot letos, predvidevamo, da bo število približno enako kot prejšnja leta. Glede na cCovid situacijo verjetno precej parov niti ni prišlo do Upravne enote oziroma so se že pred tem odločili poroko prestaviti,” meni Fijavž.

Prestavitev je lahko tudi draga

Podobne trende so poleti zaznali tudi pri agenciji Organizacijaporok.com. Izsledki njihove raziskave kažejo, da je 40 odstotkov parov datum poroke prestavilo, 17 odstotkov vprašanih parov pa je na slavje povabilo manj svatov kot sicer. Kot pravijo pri omenjeni agenciji, večina vpraša-nih parov pri prestavitvi poroke ni imela večjih težav. Skoraj 65 odstotkov vprašanih zaradi pre-stavljanja datuma ni izgubilo denarja, dobra četrtina je zaradi vpliva epidemije izgubila do 1.000 evrov, nekaj manj kot 10 odstotkov parov pa je izgubilo 1.000 evrov ali več.

