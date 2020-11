Konjiško, Zreško, Vitanjsko, Oplotniško: Kako bomo praznovali božič in novo leto?

Letošnji praznični december bo vsekakor drugačen, poseben, edinstven. Za zdaj še ni mogoče napovedati, kako in s kom bomo lahko praznovali božič in novo leto, zagotovo pa praznovanja ne bodo tako množična kot običajno.

Bodo pa nekateri kraji razmeram navkljub zažareli v soju prazničnih luči.

Konjice: lučke za veselje

V občini Slovenske Konjice v teh dneh načrtujejo praznično okrasitev. V teh časih je namreč pomembno, da nas vsaj praznična okrasitev in s tem svetloba razveseli, menijo na občinski upravi. “Razsvetljava in okrasitev lahko pomembno zapolnita praznino v teh časih, ko smo izjemno omejeni, čeprav jo bomo doživljali sami zase ali zgolj na sprehodu s svojimi družinskimi člani,” so sporočili iz občinske uprave. Tako bodo Konjiško okrasili podobno kot v prejšnjih letih. Lani so za praznično razsvetljavo odšteli dobrih pet tisoč evrov, podobno bo verjetno tudi letos.

“Če nam bo uspelo z veljavnimi omejitvami postaviti tudi smrečice po mestu, bomo to z največjim veseljem storili na način in s sodelovanjem vseh deležnikov v občini, kot smo to počeli v preteklih letih. Glede na zdajšnjo sliko stanja epidemije v državi, ko so vse kulturne prireditve prepovedane, pa za zdaj prednovoletnih dogodkov še ne načrtujemo,” pravijo na občinski upravi. V tem mesecu možnosti bodo znova preučili in se o decembrskem dogajanju odločili takrat. Enako velja za silvestrovanje na prostem, jasno pa je, da tudi letos v Slovenskih Konjicah, tako kot zadnjih deset let, ognjemeta ne bo.

Praznične Zreče

Tudi v občini Zreče načrtujejo praznično okrasitev, v podobnem obsegu kot prejšnja leta. Načrtujejo, da bodo za okraševanje namenili okoli 10 tisočakov, tako kot tudi lani.

“Zavedamo se, da je bilo letos družbeno življenje precej okrnjeno, in kot kaže, se trenutna situacija do konca leta ne bo bistveno izboljšala. Zato bomo program pač prilagodili takratni situaciji. Najverjetneje pa bo program letos zelo okrnjen,” so o morebitnem decembrskem dogajanju sporočili z zreške občinske uprave. Če bodo razmere dopuščale, bodo skušali organizirati tudi sil-vestrovanje na prostem, ognjemeta pa, kot že nekaj zadnjih let, tudi letos ne načrtujejo.

Praznična Vitanje in Oplotnica

V soju prazničnih lučk bo, če se ne zgodi kaj posebnega, zažarelo tudi Vitanje. Lani so za praznično razsvetljavo namenili okoli 3.700 evrov in tako bo predvidoma tudi letos, saj načrtujejo podobno okrasitev. “Glede na razvoj trenutnega stanja najbrž tudi prednovoletnih prireditev ne bo,” predvidevajo v Vitanju, kjer zadnja leta silvestrovanja na prostem in ognjemeta ne prirejajo.

Tudi Oplotničani bodo deležni prazničnega vzdušja, saj bodo kraj okrasili podobno kot prejšnja leta. Ob začetku adventa bo župan prižgal praznično razsvetljavo, za katero naj bi odšteli približno toliko denarja kot lani, okoli 3.500 evrov. Prazničnih prireditev v Oplotnici tokrat ne bo, so nam sporočili z občinske uprave.

Foto: takšnih prizorov letos verjetno ne bomo videli.

