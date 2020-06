Konjiško, Zreško, Vitanjsko, Oplotniško: devetošolcem ‘županove petice’

Kljub drugačnim razmeram letos na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem niso pozabili na tradicionalne ‘županove petice’. Učencem, ki osnovno šolo končujejo nadpovprečno uspešno, so pred dnevi podelili priznanja.

Petka za zreške devetošolce

Župan Zreč mag. Boris Podvršnik je najboljše učence, ki končujejo šolanje na Osnovni šoli Zreče, obiskal minuli petek. Izbranim devetošolcem je podelil priznanje za uspešno delo v vseh razredih osnovne šole, tako imenovano ‘županovo petko’.

V nagovoru nagrajencem je poudaril, da je pomembno iskati pot k odličnosti, saj povprečnost navadno ni dovolj za vidnejše rezultate in uspehe, so sporočili na spletni strani zreške šole.

Letošnje srečanje je bilo sicer nekoliko krajše. Organizirano je bilo na ploščadi pred vhodom v šolo, a menijo, da je najpomembneje nadaljevati tradicijo županovega voščila.

Voščila tudi v Vitanju

Župan Občine Vitanje Slavko Vetrih je v svoji pisarni na Občini sprejel tri odličnjake Osnovne šole Vitanje, ki so bili vsa šolska leta odlični. Blaž Kričaj, Katarina Ošlak in Nika Kovše so se v sredo, 10. junija, skupaj z razredničarko Andrejo Pinter Stajnko in ravnateljico mag. Tilko Jakob udeležili sprejema v njegovi pisarni, kjer so se ob prijetnem klepetu posladkali z rogljički in sokom.

Župan je odličnjakom čestital za dosežene uspehe in jim v spomin podaril knjigo s posvetilom. Ob zaključku jim je zaželel uspešno nadaljevanje šolanja in vse dobro na njihovi poti v ustvarjalno poklicno in srečno osebno življenje.

Županova petica v Oplotnici

Župan Oplotnice Matjaž Orter je uspešne devetošolce minuli ponedeljek povabil na županov zajtrk. Pripravili so podelitev ‘Županovih petic’. Priznanja so prejeli učenci, ki so bili vseh devet razredov osnovne šole odlični. Teh je bilo 9 – 5 fantov in 4 dekleta.

Podelitev in županov zajtrk so pripravili v oplotniški graščini. K peticam so priložili tudi praktično darilo.

Podžupan voščil šolarjem na Konjiškem

V ponedeljek so se zahvalili tudi uspešnim šolarjem iz osnovnih šol na območju občine Slovenske Konjice. Ker je bil župan ta dan odsoten, se je sprejemov po posameznih šolah udeležil podžupan Primož Poklič. Uspešnim devetošolcem je voščil za lep učni uspeh in jih tudi obdaril.

Sprejem konjice solarji

Konjiški podžupan je voščil uspešnim učencem s Konjiškega. Na fotografiji ena od uspešnih učenk šole Ob Dravinji, Ajša Sivka. Skupinske fotografije niso naredili.