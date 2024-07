Konjiško, zreško, vitanjsko: kaj najraje beremo to poletje?

Vodja konjiške splošne knjižnice Ana Miličevič o naših poletnih bralnih navadah in najbolj iskanih knjigah tega poletja.

Med poletjem več časa najdemo za branje in knjižničarji opažajo, da se obisk knjižnic v tem času poveča.

»Veliko bralcev si za ta čas izbira lahkotnejše branje, spet drugi želijo nadoknaditi zamujeno čez leto in posegajo po zahtevnejšem čtivu. Večina »poletnih bralcev« izbira knjige po priporočilih knjižničarjev, nekateri prihajajo tudi s seznami, z Buklo, priporočili s portala Dobre knjige.si,« opaža vodja konjiške knjižnice Ana Miličevič.

Kaj radi beremo poleti?

Za najmlajše starši izbirajo slikanice večinoma po naključju.

Mlajši najstniki posegajo po pustolovskih zgodbah, vedno več tudi po stripih, kot sta Pasji mož in Kapitan Gatnik, iskane so knjige Davida Walliamsa, ki je svojo serijo začel z znamenito Babico barabico, tudi po mladinskih romanih, povezanih s športom, Nogometastični, Prva hokejska banda …

Starejši najstniki radi posežejo po serijah, kot so Harry Potter, Gospodar prstanov, Pesem ledu in ognja ter Veščec, ki velja za svetovni fantazijski fenomen, našteva. Odrasli posegajo po splošnih romanih, vedno bolj prihajajo v ospredje kriminalni romani, tudi slovenskih avtorjev, in pa biografije, katerih izdaja se zadnja leta zelo veča.

»V knjižnici zagotovo priporočamo, da na dopust ne romajo samo knjige istega žanra. Tako kot vse leto tudi poleti priporočamo vsega po malem. Med vsem naborom tudi kakšno nagrajeno delo in pa dela slovenskih avtorjev. Knjižničarji že kar dobro poznamo želje svojih bralcev, zato je svetovanje, kaj komu predlagati, vseeno nekoliko lažje.«

Knjižničarji priporočajo

Splošne romane: romane Jonasa Jonassona z novimi romani Stoletnika, romane japonskega pisatelja Harukija Murakamija.

Kriminalke: Chrisa Carterja, avtorice A. J. Park, dela odličnega slovenskega pisca kriminalnih romanov Janka Valjavca.

Zgodovinske romane: zbirka Ti vražji fantje v letečih škatlah (zgodbe o pustolovščinah in junaštvih pilotov med prvo in drugo svetovno vojno).

Biografije: zbirka Velike ženske, biografiji Iva Andriča in Elde Viler, biografska romana Ferija Lainščka Kurji pastir.

Kaj največ beremo?

Knjige, ki imajo v konjiški knjižnici to poletje največ rezervacij:

Skalpel: iskrena pripoved o življenju in delu kirurga, Uroš Ahčan; Jutra v Dženinu, Susan Abulhawa; Naslednji korak: pot do boljšega življenja, Rok Čož; Znanost mirnega življenja, David Zupančič; To ni še ena knjiga o Caminu, Tomaž Mihelič; Moč vaše podzavesti, Joseph Murphy; Čez osat, Samantha Young; Aristokrat, Penelope Ward; Noč, ko je preplavala reko, Adriana Kuči; Sodelavka, Freida McFadden; Rezerva, Princ Harry; CAMINO – Od suženjstva do svobode, Petra Škarja.

(NK)