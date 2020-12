Konjiško, Zreško: Tudi taksisti se le težko držijo nad vodo

Taksiji. V času, ko avtobusi in vlaki ne vozijo, so za marsikoga ostali edina možnost prevoza. A to ne pomeni, da dejavnost cveti. Vsaj na širšem Konjiškem ne.

“December je navadno čas, ko imamo taksisti največ dela, še zlasti ob koncih tedna in ponoči. Ljudje, še zlasti mladi, se namreč vedno bolj zavedajo, da alkohol ne sodi za volan in po zabavi pokličejo taksi. Običajno je decembra veliko zabav, koncertov, tu so zaključki, praznične prireditve in drugi dogodki, na katerih obiskovalci potrebujejo taksi. Letos je vse to odpadlo,” situacijo pojasni Jernej Golčer iz konjiškega podjetja Taksi Damjan.

Morda v tem času podnevi sprejmejo kak klic več kot v običajnih razmerah, a ne dosti več, v povprečju dva voznika opravita okoli pet prevozov na dan. Večinoma v okolici Slovenskih Konjic in Zreč, pa tudi v večja okoliška mesta.

Žalostne zgodbe

V času pokojnin po nakupih največkrat odpeljejo upokojence, ki gredo po mesečne zaloge. V teh dneh pa jih pokličejo tudi ljudje, ki morajo v službo. Ker ni javnega prometa in kadar ne najdejo druge možnosti, morajo kak dan ali kdaj tudi več dni v tednu v službo s taksijem.

“Še posebej žalostna je zgodba ene od strank, ki živi v zelo oddaljenem hribovskem kraju, v skromni hiški sredi gozda, do katere pelje zelo slaba gozdna cesta. Ta človek, ki se že tako bori v življenju, mora zdaj v službo s taksijem.

Nima izbire, boji se za službo. Daš mu najnižjo možno ceno prevoza, zasmili se ti. Navadni delavci se zelo bojijo, da bodo izgubili službe, niso deležni pomoči in znajti se morajo sami, kot najbolje znajo. To je skregano z logiko, pri takšnih ljudeh so se stiske v tem času še poglobile,” opaža Golčer.

Čeprav v tem času taksisti slišijo predvsem bolj žalostne zgodbe, pa se najde tudi kakšna, ki jim pogreje srce. Denimo gospa, ki se komaj prebija iz dneva v dan, a je kljub težavam vedno nasmejana in vesela. “Ko vidiš ljudi, ki jim je težko, pa so še vedno nasmejani, dobiš voljo za naprej.”

Slabi dnevi za taksiste

Jernej Golčer pojasnjuje, da so zaradi upada prometa za taksiste težki časi, še posebno v tem okolju. Pričakuje, da bodo na letni ravni ustvarili za okoli tretjino nižji promet kot v običajnem letu. Če se ne bi ukvarjali še z drugimi dejavnostmi, bi taksi že zaprli.

Že več let se namreč ukvarjajo tudi s prilagojenimi prevozi otrok s posebnimi potrebami oziroma otrok na vozičkih v šolo. To jih je doslej držalo nad vodo, a trenutno zaradi zaprtih šol tudi teh prevozov ni. Golčer pravi, da kakšnega nadomestila zaradi izpada prihodka iz tega naslova ne dobijo, tudi sicer taksisti od protikoronskih ukrepov doslej niso imeli veliko, ocenjuje.

Poudarja še, da v tem času še posebej skrbijo za varnost voznikov in potnikov. Sledijo jasnim navodilom in avtomobile redno, po vsaki vožnji, razkužujejo, nosijo maske, razkužujejo roke, …

Tudi zreški taksi

V Zrečah ima dejavnost taksi prevozov registrirano še podjetnik Stanislav Pirnat, a to ni njihova glavna dejavnost, saj se pretežno ukvarjajo z drugimi prevozi, avtovleko, vulkanizerstvom in popravilom vozil. Do pojava pandemije so priložnostne taksi prevoze opravljali predvsem za večja zreška podjetja, največkrat so njihove obiskovalce oziroma poslovne partnerje ali zaposlene peljali na okoliška letališča. Ker poslovnih poti zdaj ni, tudi teh prevozov trenutno ne opravljajo. Povprečno opravijo le še en taksi prevoz mesečno, nam je povedal Stanislav Pirnat.

Koliko stane vožnja s taksijem na Konjiškem? Preberite v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE.

(Nina Krobat, NOVICE)

