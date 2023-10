KONJIŠKO, ZREŠKO Letos bo manj jabolk

Vremenske nevšečnosti so odnesle približno 20 odstotkov pridelka jabolk.

Kmetijstvo se v zadnjem obdobju ne spopada le z višjimi cenami surovin in goriva, temveč tudi s številnimi vremenskimi nevšečnostmi, ki pravzaprav vsako leto oklestijo del pridelka. Če letos ni bilo hujše suše, pa so kmete udarile številne poletne ujme.

Tako tudi na Kmetiji Brečko s Stranic pričakujejo manjši pridelek jabolk, za slabo četrtino manj jih bodo nabrali v teh dneh, ko je sezona obiranja jabolk na njihovi kmetiji na vrhuncu.

Glede na vse – zadovoljni

Gregorja Brečka ujamemo sredi dela v enem od nasadov jabolk, ki se pri Brečkovih razprosti-rajo na štirih hektarjih površin. »Glede na vso vremensko dogajanje smo z letošnjim pridelkom lahko zadovoljni,« pravi sadjar, saj so pričakovali še slabšo letino. »Maja, v času cvetenja jablan, je bilo ogromno dežja, zato oplodnja ni bila takšna, kot bi morala biti. Sledila so številna neurja, ki so povzročala nevšečnosti v nasadih,« povzame.

Naložbe za zaščito pridelka

Brez naložb, ki omilijo posledice divjanja vremena, v sadjarstvu danes ne gre več.

»Vsi naši nasadi so že prekriti s protitočnimi mrežami. Strošek je res visok, toda gre za dolgoročno naložbo, ki jo je treba vkalkulirati v amortizacijo. Zdaj resno razmišljamo o namakalnem sistemu, tudi v prihodnje namreč pričakujemo daljša obdobja suše, ter o oroševanju za zaščito proti zmrzali,« o nujnih prihodnjih naložbah pove Brečko.

Jabolka z njihove kmetije so tudi to jesen na voljo Pod kozolcem pri straniškem krožišču in na domači kmetiji, s pridelkom oskrbujejo tudi nekaj javnih zavodov, šol in vrtcev, del jabolk pa prodajo večjim odkupovalnim središčem s hladilnicami, od koder jih razpošiljajo v trgovine. Poleg jabolk v tem času ponujajo še jabolčne sokove in zelje, čeprav je tudi pridelek zelja letos manjši, na voljo je še bučno olje iz njihovih buč, spomladi pa jagode. (NK)