Konjiško, Zreško: kako frizerji in kozmetiki delajo v času epidemije?

Potem ko so morali marca zapreti vrata svojih salonov, so frizerji in kozmetiki po prvomajskih praznikih spet lahko začeli z delom. Kako delajo v konjiških in zreških salonih?

Predsednica sekcije frizerjev in kozmetikov pri Območni Obrtno-podjetniški zbornici Slovenske Konjice in lastnica Studia B Loče Barbara Podgrajšek opozarja, da so frizerji in kozmetiki utrpeli velik izpad prihodkov, ki ga bo nemogoče nadomestiti.

“Največja težava v času zaprtja salonov je bilo, poleg izpada prihodkov, tudi delo na črno.

Sicer pa bomo frizerji, kozmetiki in vsi drugi v storitvenih dejavnostih v novi gospodarski krizi, ki se nakazuje, v velikih težavah. Pričakujemo, da bodo morali v nekaterih salonih znižati število zaposlenih, nekateri pa bodo morali salone tudi zapreti,” je med drugim povedala za lokalni časopis NOVICE.

Frizerke poročajo: v zaščitni opremi je težko delati

V frizerskih in kozmetičnih salonih morajo upoštevati navodila pristojnih služb za delo v času epidemije. Tako so frizerke opremljene z obraznimi maskami, nekatere tudi z vezirji ali zaščitnimi očali, kozmetičarke, skrite za pregradami iz pleksi stekla, pa še z rokavicami. Pripomočke in opremo morajo redno razkuževati, prostore zračiti. Stranke morajo prav tako nositi maske in si rakužiti roke.

“Delo z zaščitno opremo je precej neprijetno, saj nam je pod vezirji vroče, še posebej pa je neprijetno delati z obrazno masko tistim, ki nosimo očala, saj se stekla rosijo. A se trudimo, da vsem nudimo varno okolje,” pravi lastnica salona Studio B v Ločah Barbara Podgrajšek.

Ker morajo tudi stranke nositi maske, je urejanje pričeske za frizerje večji izziv, za stranke pa včasih neprijetno, saj lahko v masko na primer padajo lasje, zaznava Katja Matavž iz Frizerskega studia Katja.

“Težav za zdaj ni. Stranke so razne pregrade, zaščitna očala, vizirje, sprejela z odobravanjem,” opaža Lučka Klajne, lastnica zreškega Beauty Centra Lučka Klajne.

Lastnica konjiškega Frizerskega studia Mihaela Mihaela Obner pa ob tem poudari, da nabavljanje številnih zaščitnih sredstev predstavlja tudi velik dodaten strošek.

Kako dolgo se v omenjenih salonih sicer čaka na storitev? So morali zaradi skoraj dvomesečnega zaprtja salonov dvigniti cene? O tem v daljši reportaži lokalnega časopisa NOVICE!