Konjiško, Zreško: bodo lahko izplačali regrese?

Kako je letos z izplačili regresa v podjetjih na Konjiškem in Zreškem?

Vprašanja so novinarji lokalnega časopisa NOVICE naslovili v več večjih podjetij, a so odgovor tokrat prejeli le od peščice vprašanih.

Konjiško: Isokon, Baumüller Dravinja

Iz konjiškega Isokona so nam sporočili, da bo regres pri njih letos znašal 940 evrov. Prvi del v višini 850 evrov so zaposleni že prejeli konec aprila, preostanek še sledi. Trenutno zaposlujejo 197 delavcev v Slovenskih Konjicah in 32 v poslovni enoti Velenje, skupaj torej 229,so sporočili iz podjetja.

Iz podjetja Baumüller Dravinja so sporočili, da bodo regres izplačali vsem zaposlenim. V podjetju imajo 249 zaposlenih in regres bodo prejeli vsi, ki jim pripada, skupaj z nekdanjimi zaposlenimi. Glede na razmere, ki jih je prinesla epidemija, bo regres verjetno v več delih, so sporočili iz podjetja in dodali, da o končni vsoti še ne morejo govoriti.

Zreško: GKN, Unior

Iz zreškega podjetja GKN Driveline Slovenija so sporočili, da bodo regres izplačali. Prejmejo ga vsi, ki jim pripada. Trenutno je v podjetju 378 delavcev. Regres bo znašal 1.250 evrov bruto in bo v enkratnem izplačilu.

Dodajmo še, da so iz zreškega Uniorja sporočili, da na naša vprašanja še ne morejo odgovoriti, saj bodo odločitev o regresih sprejeli v naslednjih tednih.

