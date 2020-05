Konjiško, Zreško: avtoprevozniki v težavah

V sekciji avtoprevoznikov, ki deluje pri konjiški Območni Obrtno-podjetniški zbornici, opozarjajo, da so nekateri avtoprevozniki na robu preživetja.

Pričakujejo, da bodo morala nekatera podjetja v tej panogi zaradi posledic epidemije tudi zapreti svoja vrata.

Velik upad prometa

Avtoprevozniki so od začetka epidemije opravljali pomembno delo, saj so sodelovali v celotnem procesu oskrbovalne verige. A je tudi v tej panogi prišlo do zelo velikih težav zaradi upada prometa. Veliko podjetij in ustanov je (začasno) prekinilo z delom, posledično dela niso imeli niti tisti, ki se ukvarjajo s prevozi. Tako so morali reorganizirati in optimizirati svoje poslovanje, nekateri tudi že zmanjšati število zaposlenih, je opozoril predsednik sekcije avtoprevoznikov pri konjiški zbornici Borut Fijavž.

Avtoprevozniki beležijo znaten izpad prihodkov, ki je odvisen od tega, katere vrste prevozov podjetje opravlja. Podjetja, ki se ukvarjajo s tovornim prometom, beležijo nekje do 30-odstoten izpad, ocenjuje Fijavž, medtem ko podjetja, ki se ukvarjajo s prevozi ljudi, denimo avtobusni prevozniki, prihodkov več tednov sploh niso imela. Dodatne težave v panogi predstavljajo posamezniki, ki v tem času prevoznikom znižujejo cene transporta tudi za 50 odstotkov.

Dolgo okrevanje

Panoga prevoza blaga in potnikov si še dolgo ne bo opomogla, napoveduje Fijavž, ki pričakuje najmanj 3-letno okrevanje. “Upamo in želimo, da se veriga plačil za storitev ne bo pretrgala, saj sicer lahko pričakujemo še večje negativne učinke v poslovanju podjetij, ker so nekatera podjetja že zdaj na robu preživetja.”

Pri lajšanju posledic epidemije računajo na pomoč države, ki je doslej še niso bili deležni, in sicer zlasti v obliki ugodnejših posojil, moratorijev in subvencionirane obrestne mere. Pomoč pričakujejo v tretjem paketu ukrepov, pravi Borut Fijavž.

Prevozniki so pod okriljem Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vlado že pozvali k vključitvi v tretji paket protikoronskih ukrepov. Minister za infrastrukturo je zagotovil, da bo storil vse, kar je v njegovih močeh, da prepreči propad podjetij v sektorju.

