Konjiško-zreški zasedbi Smartslam turnir v Idriji

Četrti kvalifikacijski turnir državnega prvenstva v košarki 3×3 v idrijskem Športnem parku Stanka Bloudka je dobila konjiško-zreška zasedba Smartslam, za katero so igrali Tomaž Jereb, Miloš Miljković, Gašper Sevšek in Kristjan Muzel. Omenjena četverica je bila pred tem že tretja na turnirju v Ljubljani, v Velenju, kjer je namesto Muzla nastopil Jernej Ledl, pa so zasedli drugo mesto. Ekipa Smartslam je tako doslej brez boja za najvišja mesta ostala le na novomeškem turnirju, peti in hkrati zadnji kvalifikacijski turnir državnega prvenstva pa bo 1. avgusta v Mariboru. (Jure Mernik)

Foto: Facebook Košarka 3×3