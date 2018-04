Konjiško: znani so prvi kandidati za poslance

Znani so prvi kandidati za poslance v konjiškem volilnem okraju. Kdo naj bi v občinah Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje kandidiral na prihajajočih državnozborskih volitvah, poročajo v današnji, posebni številki lokalnega časopisa NOVICE, ki so jo prejela vsa gospodinjstva na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem.

Med prvimi znanimi kandidati za poslance so aktualni konjiški župan Miran Gorinšek – Slovenska ljudska stranka, prvak Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič in dolgoletna novinarka Milena Brečko Poklič, kandidatka DeSUS-a. Na Listi Marjana Šarca bo nastopila Zrečanka Anamaria Hren, za Novo Slovenijo – Krščanske demokrate mag. Jure Levart, predstavnik Socialnih demokratov bo Jernej Štromajer, pod okriljem Stranke modernega centra bo na volitvah nastopila Špela Sovič, znova pa bo v parlament skušal priti tudi aktualni poslanec Slovenske demokratske stranke Bojan Podkrajšek.

Med omenjenimi sicer še niso vsi uradno potrjeni.