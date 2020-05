Konjiško: Zlata dolina želi v zlate čase Mesarije Strašek

Potem ko je nekdaj zelo ugledno Mesarstvo Strašek zašlo v velike težave in konec lanskega marca pristalo v stečaju, je z delom v njihovih prostorih nadaljevalo podjetje Zlata dolina. Pravijo, da imajo z mesarijo načrte.

Podjetje Zlata dolina je v lasti Alfi sklada, največjega upnika družbe Strašek v stečaju.

Pri prokuristu podjetja Zlata dolina Valentinu Misu smo preverili, kakšne načrte imajo s proizvodnjo in predelavo mesa v Slovenskih Konjicah.

13 zaposlenih

Dejavnost proizvodnje, predelave in trgovine z mesom in mesnimi izdelki so začeli v začetku leta 2019.

“Za zagon podjetja smo se odločili, ker je družba Strašek pristala v stečaju in smo hoteli ohraniti dejavnost in delovna mesta v skupnosti Dobrnež. Z ustanovitvijo podjetja Zlata dolina smo tako začeli ustvarjati novo zgodbo in zastavljamo nove podvige,” pravi Valentin Mis.

Trenutno delo poteka na lokaciji v Dobrnežu. Mis pravi, da počasi, a vztrajno povečujejo stalno ekipo. “Dela je namreč vedno več, saj aktivno delamo na povečanju nabora kupcev kot izdelkov v ponudbi.”

Trenutno je zaposlenih 13 delavcev, poleg teh redno sodelujejo še z nekaj zunanjimi sodelavci. Kot pravi Mis, bodo število zaposlenih povečali, saj načrtujejo večje povpraševanje po njihovih izdelkih.

Radi bi nazaj v zlate čase

Večjih naložb v proizvodnih prostorih mesarstva Strašek za zdaj niso izvajali, usmerjeni so zlasti v vzdrževalna dela, saj, kot pravijo, so osredotočeni predvsem na zagon poslovanja podjetja. “V prihodnosti pa pričakujemo in si želimo več naložb v energetsko učinkovitost samega objekta kot tudi v sodobno tehnologijo.”

Mis poudarja, da se trudijo širiti dejavnost preko pridobivanja novih kupcev in širjenja prodajnega asortimaja.

“Cilj je vrnitev na raven proizvodnje iz zlatih časov družbe Strašek. Vemo, da to ni lahek zalogaj, a delamo vse v svoji moči, da bi nam uspelo, in zaenkrat kaže dobro!” zatrjuje Mis.

Kdo so njihovi kupci in kaj sploh proizvajajo? Preberite v zadnji številki lokalnega časopisa NOVICE.

(Nina Krobat)