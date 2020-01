Konjiško: Zimsko druženje na Stolpniku

Tudi letos so ljubitelji pohodništva na Konjiškem Dan samostojnosti in enotnosti, ki ga obeležujemo 26. decembra, počastili z vzponom na Stolpnik na Konjiški gori. Dogodek so poimenovali Pohod družin na Stolpnik. Letošnji je bil že 25. zapovrstjo. Pohodniki z vseh strani Konjiške gore, ljubitelji narave, družine ter prijatelji so ta dan izkoristili za prijetno druženje. Na Stolpniku se je po besedah predsednice Planinskega društva Slovenske Konjice Lidije Pučnik v sončnem vremenu zbrala velika množica ljudi. V planinskem društvu so tudi letos zavihali rokave in za vsakega pohodnika pripravili prisrčen sprejem. V kotlu so skuhali tople napitke in spekli okusen sadni kruh kot dobrodošlico in popotnico vsem, ki se radi družijo na planinskih poteh. Čez leto dni se znova snidejo, so si obljubili.