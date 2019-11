Konjiško: Že 110 let stoji učilna zidana

Priljubljena prireditev Žur pod goro, ki jo že vrsto let pripravlja Osnovna šole Pod goro v Slovenskih Konjicah, je bila tokrat namenjena zgodovini šole.

Stari del objekta šole Pod goro v Slovenskih Konjicah je bil zgrajen leta 1909, natanko pred 110. leti. Šolstvo na Konjiškem pa ima seveda daljšo tradicijo. Častitljivi obletnici je bil posvečen vsakoletni tradicionalni Žur pod goro, ki je konjiško športno dvorano tudi letos napolnil do zadnjega kotička. Nastopajoči učenci pa so prestrezali bučne aplavze.

Zgodovinski utrinki

V dinamičnih nastopih, v katerih so se prepletali petje, igra in ples, so se predstavili vsi učenci šole, tudi učenci šole s prilagojenim programom V parku. V uprizoritvenih vložkih so otroci in mladostniki gledalce prepričljivo popeljali v preteklost. V čas, ko so v družbi poudarjali, da je učiteljski poklic potrebno spoštovati. Prav tako v čas, ko so učenci nosili rutice in čepice in z zaprisego vstopali v pionirske vrste. Učenci, ki so se v konjiško občino preselili iz Albanije, so zaplesali kolo, tradicionalni albanski ples.

Veternice simbol minevanja

Na obletnico šolske stavbe prav tako opozarjajo vetrnice, ki so jih učitelji in učenci postavili v okolici šole. “Za postavitev vetrnic smo se odločili zato, ker ponazarjajo čas, ki mineva. Učenci prihajajo in odhajajo, ostajajo pa dragoceni spomini. Spomini na to, kako je pouk potekal pred mnogimi desetletji, kakšnih učnih sistemov so bile deležne predhodne šolajoče generacije, kakšen je bil šolski utrip in podobno,” je poudarila ravnateljica Darja Ravnik, ki je ob koncu prireditve nagovorila številne zbrane obiskovalce, med katerimi so prevladovali starši učencev, nastopajoči pa so jim pomahali v pozdrav, prepričani, da bodo ob letu osorej ponovno skupaj uživali na Žuru pod goro 2020.