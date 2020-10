Konjiško: Zasijala je Zvezdica Zaspanka

Zvezdica Zaspanka je navdušujoče je zasijala v gledališki uprizoritvi učenk in učencev konjiške šole s prilagojenim programom V parku. Dokazali so, da so izvrstni igralci, pevci, plesalci.

Da so uprizorili prav Zvezdico Zaspanko ni naključje, saj je njeno sporočilo prav takšno, kot je temeljno vodilo vzgoje na Osnovni šoli V parku – prepričani so, da z dobrimi mislimi in dejanji lahko preženemo vse slabo, ob tem pa je pomembo, da pomagamo drug drugemu. Gledališko predstavo pripravijo vsako leto, z letošnjo so obeležili 50. obletnico šole.

Upajo na vnovično uprizoritev

Večmesečne vaje so bile za učence svojevrstno doživetje, v igri so sodelovali vsi učenci, pri pripravi scene, kostumov in rekvizitov pa zaposleni na šoli. Kot je povedala vodja šole V parku Irena Pečovnik, so na dan predstave od Nacionalnega inštituta za javno zdravje prejeli priporočilo, naj uprizoritev izvedejo v zelo omejenem številu gledalcev. »Učenci so bili sprva žalostni, a smo tako otroci kot učitelji zatem dobili še večji zagon, da z uprizoritvijo zablestimo. Sicer pa smo predstavo posneli, da jo bodo videli starši in ostali. Še vedno pa verjamemo, da jo bomo že konec leta lahko spet zaigrali za širše občinstvo,« je še dejala Pečovnikova.

Županovo darilo

Imeti šolo s prilagojenim programom v kraju je privilegij. Predvsem za učence, saj lahko obiskujejo šolo blizu svojega bivališča. »Kvaliteta njihovega življenja in življenja staršev je zagotovo boljša, kot če bi se učenci vozili v šolo v oddaljen kraj. In tako lahko v obdobju odraščanja razvijajo socialno mrežo, ki jim ostane tudi po zaključku šolanja,« je pred začetkom predstave poudarila ravnateljica OŠ Pod goro Darja Ravnik.

Pred šestimi leti je kazalo, da bo šola ugasnila, vendar je do danes število učencev s 13 naraslo na 30. »Zadovoljni smo. Šola je lep primer izvajanja dobre prakse, sodelovanja z okoljem in zunanjimi institucijami. Imamo snoezelen sobo, gibalnico in učilnico na prostem, ki so sad donacij posameznikov in podjetij,« je še poudarila ravnateljica.

Predstavo si je ogledal tudi konjiški župan Darko Ratajc, ki je bil navdušen, zato jim je pripravil presenečenje – povabil jih je na izlet v Ljubljano, kjer bodo obiskali živalski vrt, in jih s tem darilom zelo razveselil.

