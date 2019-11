Službe čakajo: zaposlujejo na Rogli, v proizvodnji, gostinstvu, prometu, …

24 prostih delovnih mest je danes na območju Urada za delo Slovenske Konjice. Med njimi največ na Rogli, kjer se pripravljajo na zimo.

Na tem območju še vedno iščejo veliko delavcev v proizvodnji, prometu in gostinstvu, pred zimo pa sezonske delavce zaposluje tudi Unitur.

Bi delali na Rogli?

Na Rogli za dva meseca zaposlijo več različnih kadrov. Tudi tri animatorje, ki bi organizirali in vodili prireditve, razne aktivnosti in programe, prav tako bi svetovali in tržili dodatne storitve. Za prihajajočo sezono iščejo tudi kozmetičnega tehnika, dva maserja in zdravstvenega tehnika.

Pa 10 pomožnih delavcev v gostinstvu, ki jim nudijo tudi nastanitev, tri pomožne delavce v turizmu, 10 prodajalcev, tri receptorje, pet reševalcev na smučišču, tudi slaščičarja.

Rezkalci, ključavničarji, strugarji

So še vedno med bolj zaželenimi poklici na širšem Konjiškem. Tako v Kostroju iščejo tri CNC rezkalce, štiri monterje konstrukcij in strojev, tri varilce, vsaj tri leta izkušenj pa morajo imeti štirje rezkalci na CNC horizontalnem stroju.

V podjetju Metalkom stroji so iskali ključavničarja z izkušnjami in strugarja.

Še danes pa se lahko prijavite za delo monterja oken in vrat pri vitanjski Vomja montaži.

Vozniki in natakarji

Na tem območju je skoraj vedno na voljo kakšno delovno mesto tudi za voznike v mednarodnem prometu in natakarje. Slednje iščejo v tepanjski Gostilni in piceriji Endi, v Gostilni Smogavc na Gorenju in Marcheju na avtocesti v Tepanju.

Voznik težkega tovornega vozila delo dobi v zreškem podjetju Enles in dva v podjetju Slotrak Zidanšek iz Škednja.

Kaj pa v okolici?

Med bolj zanimivimi službami na območju Šentjurja so prodajalec v kmetijski trgovini, prodajalec na bencinskem servisu v Dramljah, razvažalec hrane. Na območju Slovenske Bistrice iščejo tudi monterja kuhinj in več socialnih oskrbovalcev v domu starejših. Na območju Celja pa med številnimi prostimi mesti izpostavljamo delo knjižničarja na Fakulteti za komercialne in poslovne vede, operaterja v centru za obveščanje, ki bo sprejemal klice v sili, iščejo veliko pismonoš, prodajalce vozil, …

Vir: Zavod za zaposlovanje RS, na dan 5. 11. 2019