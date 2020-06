Konjiško: Zadišalo je po sivki

Turistično društvo Slovenske Konjice je v luči prihajajočega konjiškega občinskega praznika pripravilo prireditev, ki so jo naslovili Vonj po sivki v Dravinjski dolini.

Po besedah predsednika društva Cveta Štefaniča je dogodek poleg domačinov privabil tudi predstavnike prijateljskih društev s Koroške ter iz Prekmurja in Savinjske doline. Zbrali so se na mestni tržnici, kjer so jih pričakali Mlaški pevci in trije harmonikarji. Sprehodili so se mimo Minattijevega spomenika do vrta s parkom družine Potočnik – Kuk. Tam so zavihali rokave ob simbolični žetvi sivke. »Gostje so bili navdušeni nad urejenim parkom in zasaditvami ter hvaležni za okusno pogostitev. Slikarke in slikarji iz društva Art iz Zreč pa so poskrbeli za obdaritev gostitelja. Posebno presenečenje smo pripravili za vinogradniško družino Jelenko iz Konjiške vasi, saj so Gorazdu Jelenku za abrahama čestitali člani društva Sommelier Slovenije s sekretarjem na čelu. Predsednica društva Koroški Pušeljc, Mojca Šipek, je nagovorila prisotne in poklonila šopek prijateljstva, v katerem je bilo cvetje iz vseh krajev Slovenije,« je še povedal Štefanič.

Člani konjiškega turističnega društva so ob pomoči gostov izdelali šopke in darilne izdelke iz sivke, ki so jih obiskovalci prireditve odnesli v svoj domači kraj in tako poskrbeli, da se je vonj konjiške sivke po vsej slovenski deželi.