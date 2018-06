Konjiško: Z Modrijani bodo prepevali člani Ansambla Dar

Modrijani tudi letos pripravljajo, kar dva večera Noči Modrijanov 2018, ki bo oktobra v Celju. Vstopnice so že razprodali, več si lahko preberete tukaj. So pa Modrijani na svoji Facebook strani nato objavili, da bodo letos na oder Noči Modrijanov povabili mlad in manj znan ansambel, ki si po mnenju poslušalcev zasluži nastopiti na tem dogodku. Izmed vseh prejetih predlogov so nato objavili seznam petih finalistov, za katere so lahko ljudje glasovali.

Danes so objavili rezultate glasovanja. Skupno so ansambli prejeli kar 22.653 glasov. Prvi trije uvrščeni so bili Pvaninski Abuhi, Ansambel Dar in Ansambel Krimski Lisjaki. Člani Ansambla Dar so izmed treh najboljših prejeli največ glasov in tako dobil priložnost, da letos nastopijo na priljubljeni Noči Modrijanov.

Sicer člani Ansambla Dar: Marko Žagar, Rok Zorko, Domen Hohler, Andraž Ravnak in Rok Preložnik prihajajo iz kar treh štajerskih koncev. Dva člana prihajata iz okolice Zreč, dva iz Špitaliča in eden iz Rečice pri Laškem. Ob tem je član ansambla, Rok Zorko za NOVICE in Radio Rogla povedal: “Zelo smo veseli, da smo bili izbrani in se bomo za nastop seveda maksimalno pripravili. Čeprav ima vsak poleg ansambla še svoje obveznosti, se vedno najde čas za glasbo, ki nas druži in je pravi dar. Presenečeni smo nad tolikšno podporo naših poslušalcev in trudili se bomo še naprej. Hvala za vsak glas. Zahvaljujemo pa se seveda tudi Ansamblu Modrijani za priložnost. Se vidimo na Noči Modrijanov!”