Konjiško: V Trebniku urejajo učilnice glasbene šole

Kot je znano se v Glasbeni šoli Slovenske Konjice, ki letos obeležuje 70. obletnico delovanja, že nekaj časa soočajo s prostorsko stisko. Interes za glasbeno izobraževanje je namreč precejšen. Ker vsem otrokom iz konjiške, zreške in vitanjske občine vpisa ne morejo omogočiti, so začeli iskati prostorsko rešitev. In so jo tudi našli. Dodatne prostore urejajo v starem delu konjiškega dvorca Trebnik. V njem kljub izrednim razmeram zaradi epidemije koronavirusa dela potekajo po predvideni časovnici. Kot pravi ravnatelj Branimir Klevže, učilnice tako počasi že dobivajo končno podobo. Tako naj bi bil dodaten dislociran oddelek glasbene šole nared do začetka naslednjega šolskega leta. Vhod bo z zadnje strani dvorca. Denar za prenovo in selitev sta zagotovili Glasben šola in Občina Slovenske Konjice.

