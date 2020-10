Konjiško: V Štib’lcu manj živahno kot sicer

V Medgeneracijskem centru Štib’lc na Slomškovi v Slovenskih Konjicah trenutno delujejo samo društva, ki so redni najemniki prostorov. To so Šahovsko društvo, konjiško Društvo prijateljev mladine – Štorkljina hiša in Turistično društvo. V mesecu septembru se je kot najemnik prostorov pridružilo še Društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Vsa društva svojo pri dvoji dejavnosti upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Dejavna le 3 društva

Kot je povedala Monika Marčinković, koordinatorica Štib’lca, si člani šahovskega društva še naprej prizadevajo za obuditev igranja šaha v živo s turnirji in odprtimi prvenstvi v šahu. Med šolskim počitnicam so izvedli tudi šahovsko šolo. Dokler bodo razmere glede novega koronavirusa dopuščale, bodo člane društva ob petkih vabili na šahovske partije.

Dejavno je tudi Društvo Prijateljev mladine s priljubljeno Štorkljino hišo. »Med poletjem je svoja vrata ponovno odprla tudi Štorkljina hiša. Zaradi nastale situacije Covida-19 so jo lahko obiskovali samo zdravi otroci in to ob predhodni najavi. V društvu so poskrbeli, da je bilo bivanje v Štorkljini hiši namenjeno druženju z vrstniki, ustvarjanju v delavnicah in gibanju na svežem zraku. V poletnim mesecih so načrtovali aktivnosti tudi izven Štorkljine hiše, predvsem pohode v okolici. Ves čas so se povezovali z ostalimi društvi in organizacijami v Slovenskih Konjicah. Tako so skupaj z njimi med drugim izvedli Branje pod krošnjami, glasbeno ustvarjalnico, športno-gibalne delavnico, delavnico za zdravje in dobro počutje ter delavnico grafike« je še dejala Marčnikovićeva.

Pomoč socialno šibkim

To pa še ni vse. Pred začetkom novega šolskega leta so v Štorkljini hiši izvajali dejavnosti, ki so bile vezane na projekt Poštar Pavli, člani Zveze prijateljev mladine Slovenije pa so zagotovili pomoč otrokom in mladostnikom iz družin, ki so se zaradi krize novega koronavirusa znašli v socialni stiski. Od začetka septembra je Štorkljina hiša ponovno odprta vsak dan; od ponedeljka do petka od 13. ure do 16. ure, učencem zagotavljajo aktivno preživljanje in pomoč pri domačih nalogah. Tako bo ostalo, če bodo zdravstvene razmere to dopuščale oziroma če ne bo znova razglašena epidemija.

Medtem, ko je konjiško društvo Prijateljev mladine vsako leto prve dni oktobra v Tednu otroka poskrbelo za pester prireditveni utrip na Mestnem trgu, so letos bili zaradi Covida-19 prisiljeni dogodke odpovedati. Za otroke so nameravali na prostem uprizoriti predstavo Prometne zagate, a je zaradi izrednih razmer odpadla.

Odpovedujejo dogodke

V Medgeneracijskem centru si želijo, da bodo lahko kmalu svoja vrata odprli še bolj na široko in ponovno postregli s pestro paleto aktivnosti. »Prav tako si želimo, da bomo lahko v Štib’lc k sodelovanju kmalu znova povabili še ostale zunanje akterje, s katerimi smo v prvem letu delovanja Medgeneracijskega centra že sodelovali. Sodelovanje se je namreč izkazalo kot zelo pozitivno tako za obiskovalce kot izvajalce. Korona klesti tudi jesenski utrip v našem centru. Prisiljeni smo odpovedovati dogodke, ki smo jih v prejšnjem letu organizirali prvič in so jo jih Konjičanke in Konjičani zelo dobro sprejeli. Naj omenim le Kino pod zvezdami in Halloween oziroma Noč čarovnic,« je še poudarila koordinatorica centra in dodala, da bodo takoj, ko se bodo razmere v državi normalizirale ponovno poskrbeli, da bo program v Medgeneracijskem centru pester in razigran, vabljiv za čim širši krog obiskovalk in obiskovalcev.

