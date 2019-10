Konjiško: V Špitaliču uredili igralnico na prostem

Kot je znano, v krajevni skupnosti Špitalič oziroma celotni Dolini svetega Janeza življenje usiha, zato je v podružničnem vrtcu in šoli vse manj otrok. Da bi mladi ostajali in si tod ustvarili družine, naj bi posredno pripomogle tudi aktivnosti v sklopu projekta Odprto učno okolje za vse generacije, ki je financiran iz evropskega sklada za razvoj podeželja. Pobuda zanj se je porodila v Vrtcu Slovenske Konjice, v projektu sodeluje več lokalnih partnerjev.

Priložnosti za razvoj?

Zastavili so si nekaj ciljev, eden od njih je ureditev igralnice na prostem, ki s preprosto ureditvijo nudi naraven prostor za izvajanje vzgojnih in učnih vsebin ter kakovostno preživljanje prostega časa v povezanosti z naravo. Urejeno odprto učno okolje bodo lahko koristili otroci iz vrtca in šole, družine v prostem času, pa tudi ostali krajani ter turistični obiskovalci. “To je le eden v nizu številnih prizadevanj za celovito revitalizacijo Špitaliča oziroma Doline sv. Janeza. V aktivnosti želimo vključiti domačine. Da bi skupaj iskali razvojne priložnosti v bogati naravni in kulturni dediščini oziroma zelenem turizmu,” pravi Tomaž Popovič, ravnatelj Vrtca Slovenske Konjice, ki se zaveda, da spremembe čez noč niso mogoče. Najprej bo potrebno pridobiti zaupanje krajanov in jih motivirati za spremembe. “Skupaj moramo prepoznati dodano vrednost v okolju in priložnosti za nove dejavnosti, s katerimi bi se družine v tej dolini lahko preživljale,” še dodaja Popovič.