Konjiško: V Lambrechtovem domu brez novih okužb in že praznično razpoloženi

V konjiškem Lambrechtovem domu ne beležijo novih primerov okužb s covidom-19. So pa začeli s hitrim testiranjem, ki ga je odredilo Ministrstvo za zdravje v vseh domovih za ostarele. »Pričakujem, da bo med testiranimi še kakšen asimptomatski pozitivni primer. Zaščitne opreme imamo zaenkrat dovolj. Stanovalci, ki smo jih v preteklih treh tednih zaradi varovanja zdravja preselili na druge lokacije znotraj doma, so se že vrnili v svoje prvotne sobice. Počutje večine je dobro. Dodatnih, težkih zdravstvenih stanj za zdaj nimamo,« pravi direktorica doma mag. Irena Vozlič Stjepčević.

Sicer pa so v tem tednu v Lambrechtovem domu znova dovoljeni obiski svojcev, ki potekajo v skladu s preventivnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. »Tako se življenje v domu zopet odvija po starem. Najbolj smo veseli, ko vidimo nasmejane stanovalce, ki se lahko med sabo varno družijo,« še dodaja direktorica. Prvi petek v decembru so imeli pred domom slovesen prižig prazničnih lučk. Dvorišče pred stavbo je odeto v decembrsko dekoracijo. »Prihod je napovedal Božiček, jelenčki so tudi že pripeljali sani, lokomotiva pa čaka na prve potnike, da nas popelje v prijaznejše čase,« v optimistične duhu napoveduje direktorica doma.

