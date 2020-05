Konjiško: V Konjičanki 120 krvodajalcev

Prejšnji teden je na krvodajalsko akcijo v dvorani Konjičanka prišlo 120 darovalcev krvi. Zaradi preventivnih ukrepov je potekala pod posebnimi pogoji.

Krvodajalci so prejeli SMS obvestilo s pozivom, da naj pred krvodajalsko akcijo pokličejo na Oddelek za transfuzijsko medicino bolnišnice Celje, kjer so opravili kratek pogovor. Po besedah sekretarka konjiškega Območnega združenja Rdečega križa Renate Gabrovec se je akcije želelo udeležiti še več ljudi, vendar so jih prosili, naj pridejo na naslednjo krvodajalsko akcijo, ki bo 22. in 24. junija v Zrečah ali pa kri darujejo v celjski bolnišnici. »Tokratna krvodajalska akcija je bila organizirana tako, da krvodajalcem ob prihodu ni bilo potrebno čakati. Razvrščeni so bili po terminih. Tako so preprečili, da bi se v dvorani istočasno nahajalo večje število krvodajalcev. Namesto tople malice pa so prejeli lunch pakete, ki so jih odnesli seboj domov,« je še povedala Gabrovčeva, ki upa, da bo junijska krvodajalska akcija v Zrečah prav tako dobro obiskana.