Konjiško: Tudi delavnice Avtoservisa in Avtovleke Topič samevajo

V konjiškem podjetju Avtoservis in Avtovleka Topič se v času epidemijo soočajo z drastičnim upadom prihodkov, saj njihove delavnice samevajo.

Kot je povedal lastnik Rajko Topič, se je od začetka uvedbe epidemije obseg dela pri njih zmanjšala za 90 do 95 odstotkov. Imajo 10 zaposlenih, osem jih je na čakanju, dva delavca pa sta v pripravljenosti za nujne primere. »Kakšne bodo finančne posledice za naše podjetje je seveda odvisno od tega, kako dolgo bo epidemija trajala. Upamo in želimo si, da se ne bo vlekla še mesece. A poudarjam, da denar ni vse. Ko se bodo razmere umirile, bo delo teklo naprej tako, kot smo bili vajeni doslej. Sem se pa ob teh razmerah zamislil in vem, da narava vedno naredi prav, saj drugače zemlja ne bi preživela pet milijard let,« še pravi Konjičan Rajko Topič.