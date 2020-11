Konjiško: tovorni promet še nekako teče, avtobusni v veliki krizi

V sekciji za promet znotraj Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenske Konjice je trenutno 52 članov, ki zaposlujejo skoraj 600 ljudi. Število članov se v omenjeni sekciji od spomladi zaradi ‘koronakrize’ ni zmanjšalo, ampak celo povečalo za štiri. Predsednik sekcije Borut Fijavž pravi, da članstvo v zbornici prinaša razne ugodnosti in hitrejši vir informacij, a opozarja, da je panoga v težavah: “Najbolj že ves čas ‘korone’ trpijo avtobusni prevozniki, predvsem tisti, ki delajo v mednarodnem turizmu. Prevozov za te potrebe skoraj ni. V ostalem domačem in mednarodnem transportu zadeve nekako tečejo, niso pa idealne.” Če se bo takšna situacija nadaljevala še v naslednje leto, pa bo prav gotovo prišlo tudi do stečajev med prevozniki, opozarjajo na konjiški obrtno-podjetniški zbornici.

Več – tudi o tem, kakšno pomoč pričakujejo od države, v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Oglas