Konjiško: ta teden že lažje do zdravnika, gneča pred zdravstvenim domom

Od ponedeljka spet nekoliko lažje pridemo do zdravnika. Zdravstveni domovi so začeli s postopnim sproščanjem ukrepov, tudi konjiški.

Tako so z delom ponovno začele ambulante splošne medicine, pediatrične ambulante, rentgen in delno fizioterapija. Ta teden tako pred zdravstvenim domom lahko opazimo tudi daljšo vrsto čakajočih, saj ti še vedno v stavbo vstopajo posamično.

Bolniki se morajo še vedno na pregled naročiti po telefonu, nenaročenim vstop v zdravstveni dom še vedno ni dovoljen, razen če potrebujejo nujno medicinsko pomoč.

Triaža, zaščita, nadomeščanja

Bolniku določijo, kdaj naj pride na pregled in pri tem vse pozivajo, da pridejo ob določenem terminu, saj lahko v zdravstveni dom vstopijo pet minut pred naročeno obravnavo.

Pred vhodom obiskovalce še vedno triažirajo, preverijo namen obiska, če so naročeni, izpolniti morajo vprašalnik o zdravstvenem stanju. Pred vstopom si razkužijo roke in nadenejo masko, ki ju zagotavlja zdravstveni dom. Vstopi lahko en bolnik naenkrat z enim zdravim spremljevalcem.

Administrativne zadeve, kot so urejanje bolniških in receptov, pa bolniki še naprej opravljajo preko elektronske pošte ali telefona.

Zdravniki konjiškega zdravstvenega doma še vedno delajo tudi v covid ambulanti celjskega urgentnega centra, v tem primeru pa so urejena nadomeščanja, poudarja direktor zdravstvenega doma Dejan Verhovšek. “Ker v teh dneh pričakujemo gnečo, vse obiskovalce prosimo za strpnost,” poziva.

S sumom na okužbo v Celje!

Vsi, ki sumijo, da bi lahko bili okuženi z novim koronavirusom, morajo še vedno na pregled v covid ambulanto celjskega urgentnega centra. Kdor ima vročino, kašlja, kiha in sumi, da bi lahko bil okužen, mora poklicati svojega zdravnika, ki ga bo napotil v Celje.

So že odločili, kdaj spet k zobozdravniku in kdaj bodo odprli druge ambulante? Preberite jutri v novi številki lokalnega časopisa NOVICE!

(Nina Krobat)