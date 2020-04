Konjiško: Stanovanje za Lambrechtov dom

Direktor konjiškega podjetja Kongrada Aleš Počivalšek se je odzval na prošnjo direktorice Lambrechtovega doma Irene Vozlič Stjepčević in ponudil v uporabo novo stanovanje, ki bi ga lahko koristili zaposleni v domu v primeru okužbe s koronavirusom.

Če bi se to zgodilo, bi lahko ob prihodu domov ogrozili svoje družinske člane. Zato je osamitev v takšnih primerih ne le priporočljiva, ampak nujna. Za takšne primere je torej na voljo stanovanje v bloku v Spodnjih Prelogah. »Gre za nadvse dobrodošlo gesto, ki ima zelo globok pomen. Toliko bolj, ker nam direktor ne želi zaračunavati najemnine. Nov dokaz, da imamo tudi na Konjiškem srčne podjetnike,« poudarja direktorica doma in dodaja, da so se zaposleni razveselili dejstva, da bodo imeli možnost izolacije, če bo do te potrebe prišlo. Za zdaj so tako stanovalci kot zaposleni zdravi.