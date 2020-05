Konjiško: Šolarji in učitelji veseli vnovičnega snidenja

Osnovne šole. So po več kot dvomesečnem premoru zaradi epidemije v začetku tedna znova odprle vrata za učence prvega triletja.

Rahljanje ukrepov za zajezitev epidemije se nadaljuje. V ponedeljek so se v razrede vrnili učenci prvih, drugih in tretjih razredov, ki so se razveselili ponovnega srečanja s sošolci. Po besedah ravnateljev pa je nadaljevanje pouka za šole tako s kadrovskega, predvsem pa z varnostnega vidika velik organizacijski zalogaj.

OŠ Zreče: V ospredju varnost

V Osnovno šolo Zreče, ki ima podružnici na Gorenju in Stranicah, se je v šolske klopi znova vrnila večina otrok iz prvih, drugih in tretjih razredov. Za peščico učencev, ki je ostala doma, pa je še naprej zagotovljen pouk na daljavo. Kot še pravi ravnatelj Peter Kos, so upoštevali vsa strokovna navodila in priporočila stroke. »Prizadevamo si, da je delo in bivanje v šoli varno za vse. Skrbelo nas je tudi, koliko učiteljev ne bo prišlo v službo, ker so v rizični skupini. K sreči s tem nismo imeli večjih težav in nam je nekako uspelo razporediti učitelje. Bomo pa imeli tudi nekaj nadomeščanj.«

Učiteljica z masko

Sicer pa ravnatelj Kos z zadovoljstvom ugotavlja, da so otroci prišli v šolo dobro pripravljeni na spremenjene razmere, za kar gre zahvala staršem, ki so se z njimi o tem doma pogovorili. »Tudi v šoli jih seznanjamo z novimi pogoji dela in jim tako pomagamo, da sprememb laže sprejmejo. Vemo, da tudi učencem ni lahko, ko gledajo učiteljico z masko. Vnovično snidenje učencev je bilo v ponedeljek podobno prijetno vznemirljivemu vzdušju po koncu poletnih počitnic. Opazil sem, da so nekateri od navdušenja skoraj pozabili, da morajo dosledno upoštevati varnostno razdaljo in ne smejo stati blizu drug drugega. Vsekakor je bilo lepo videti učence, ki so bili veseli, da so lahko spet v šoli,« je ponedeljkovo vzdušje na zreški šoli strnil ravnatelj Petek Kos.

(V jutrišnjih NOVICAH pa tudi o tem, kakšni so vtisi ob vnovični vrnitvi v šolo na osnovnih šolah Vitaje, Loče, Pod goro in Ob Dravinji)