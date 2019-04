Konjiško: Sezono pravljic končali s cirkuškim doživetjem

Minuli ponedeljek so v Splošni knjižnici Slovenske Konjice končali sezono pravljic 2018/19, ki je potekala od oktobra do aprila. Tekom sedmih mesecev so izvedli preko 90 pravljičnih uric, ki jih je obiskalo več kot 2000 otrok, na petih lokacijah v Slovenskih Konjicah, Zrečah, Vitanju, na Gorenju in Stranicah. Pod vodstvom pravljičark: Marice, Mance in Klavdije so otroci prisluhnili pravljicam, se o njih pogovarjali in na temo pravljic ustvarjali različne izdelke. Pravljice so zaključili s skupino ArbadakarbA, ki je polni dvorani obiskovalcev pričarala pravo cirkuško doživetje. Čarodej Kekec in artistka Tina sta otroke popeljala v svet žongliranja in čaranja ter pokazala kako poteka življenje v čisto pravem cirkusu. Z novo sezono pravljic pa nadaljujejo v oktobru.

Foto: organizator