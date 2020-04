Konjiško: Rdeči križ razdelil 100 prehrambenih paketov

Epidemija koronavirusa je prizadela vse, še posebej pa občane oziroma družine, ki jih pesti socialna stiska. Zato so se v Območnem združenju Rdečega križa Slovenske Konjice odločili, da bodo iz njihovega solidarnostnega sklada namenili 2.500 evrov za nabavo 100 prehrambenih paketov. Po besedah sekretarke Renate Gabrovec jim želijo na ta način vsaj nekoliko polepšati bližajoče velikonočne praznike: »Prehrambene pakete so naši prostovoljci danes dopoldne razdelili v konjiški, zreški in vitanjski občini. Že pred časom smo v sodelovanju si krajevnimi organizacijami v omenjenih treh občinah pripravili nabor najbolj ranljivih družin, oziroma tistih, ki so pomoči res potrebni. Na ta način bomo vsaj nekoliko olajšali stisko in jim omogočili, da bodo velikonočni prazniki prijetno tudi v njihovih domovih,« še pravi Gabrovčeva.

