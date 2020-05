Konjiško: Razveselil policiste in radijce

Epidemija koronavirusa je postregla z mnogimi zgodbami solidarnosti in srčnosti. Tudi v naših krajih. Za eno od njih je poskrbel Branko Šušterič, ki se je pred časom preselil v Slovenske Konjice. Sicer je zaposlen kot vodja kuhinje v domu Nine Pokorn v Žalcu, ob tem vodi restavracijo, prav tako se ukvarja z dostavo hrane oziroma cateringom.

In prav s cateringom je povezana njegova srčna gesta. Za 1. maj, praznik dela, je skupaj s sinom Luko obiskal dežurne policiste na Policijski postaji Slovenske Konjice ter dežurna radijca Mojco in Gorana na Radiu Rogla.

Dostavil jim je okusne obroke. »Na ta način želim izkazati zahvalo tistimi, ki v času epidemije nemoteno opravljajo svoje delo,« poudarja Šušterič. Kot še pravi so ga zelo razveselili pozitivni in hvaležni odzivi, ki jih je bil deležen na Radiu Rogla in Policijski postaji Slovenske Konjice. »Lepo je, ko lahko nekomu polepšaš dan. In po njihovih presenečenih odzivih mi je to tudi uspelo,« še dodaja Branko Šušterič.