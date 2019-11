Konjiško: Razpis za direktorja konjiške knjižnice

Splošna knjižnica Slovenske Konjice je danes objavila razpis za direktorsko mesto. Prijave zbirajo 15 dni.

Aktualni direktorici Renata Klančnik se bo mandat iztekel sicer šele aprila prihodnje leto. Svet zavoda konjiške splošne knjižnice pa je tako hitro objavil zaradi nekoliko daljše procedure potrjevanja. Vanj so poleg konjiške občine, vključene še zreška in vitanjska, saj tudi v teh lokalnih skupnostih Splošna knjižnica Slovenske Konjice opravlja knjižnično dejavnost. Kot je razvidno iz razpisa, morajo imeti zainteresirani kandidati visoko izobrazbo, 5 let delovnih izkušenj, najmanj tri leta na vodstvenih mestih ter sposobnost za vodenje oziroma organiziranje dela. Prijave na razpis so mogoče do 22. novembra.